«Энергоатом» снизил объемы производства и реализации э/э на четверть — Finance.ua

«Энергоатом» снизил объемы производства и реализации э/э на четверть Сегодня 10:15 — Энергетика

По итогам 2022 года и первого полугодия 2023 года ГП НАЭК «Энергоатом» сократило объемы производства и реализации электроэнергии на четверть

Об этом сообщил вице-президент госпредприятия Хартмут Якоб.

Представитель компании отметил, что из-за уменьшения промышленного потребления электрической энергии в стране более чем в два раза с началом полномасштабного вторжения, оккупации ЗАЭС, систематического повреждения сетевой энергетической инфраструктуры «Энергоатом» сократил объемы производства и реализации электроэнергии.

Отпуск электроэнергии за 2022 год уменьшился на 26,3% (20,7 млрд кВт-ч) от Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины от 11.11.2021 года, а отпуск электроэнергии в первом полугодии 2023 года сократился на 25,6% (8, 1 млрд кВт-ч) к показателям прошлого года.

В то же время потребление электроэнергии населением, по данным поставщиков универсальных услуг, уменьшилось лишь на 11%, что привело к увеличению удельного веса стоимости услуги ПСО в доходе компании.

«На сегодняшний день компания покрывает около 90% объемов финансовой нагрузки, необходимой для выполнения ПСО, несмотря на значительное сокращение доходности в условиях войны», — отметил Якоб.

Сокращение объемов производства и реализации, в свою очередь, повлекло за собой падение поступлений средств на счета компании, дефицит финансов, необходимых для оплаты услуги ГП «Гарантированный покупатель» по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей, появление взаимных неплатежей между участниками рынка ПСО, а также накопление долгов.

При всей сложности текущей экономической ситуации, в «Энергоатоме» заверили, что будет сделано все необходимое для выполнения задачи по 100% использования доступной атомной мощности в течение следующего осенне-зимнего периода 2023−2024 годов.

Укрінформ По материалам:

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