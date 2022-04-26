«Энергоатом» получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Энергоатом» получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

26.04.2022, 02:29Энергетика
9
«Энергоатом» получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива«Энергоатом» получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива
НАЭК «Энергоатом» получила отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Разрешение на осуществление этой деятельности 25 апреля 2022 года выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК.
Оно ожидалось еще 9 марта, но был отсрочен из-за российской агрессии и нахождения войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.
Читайте также
ЦХОЯТ вполне готово к эксплуатации. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.
Хранилище является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию. И это ежегодно стоило Украине около 200 млн долларов.
Проектный срок эксплуатации Хранилища составляет не менее 100 лет. Его строительство, контракт на которое НАЭК «Энергоатом» заключил с американской компанией Holtec International, стартовало в 2017 году.
Место для вашей рекламы
В июле 2021 года завершили также строительство 43-километрового железнодорожного пути Вильча — Янов, соединившего ЦХОЯТ с железнодорожной сетью страны.
А 24 января 2022 года «Энергоатом» завершил почти двухмесячные автономные испытания систем ЦХОЯТ в холодном режиме.
По материалам: ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.