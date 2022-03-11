«Энергоатом» полностью отказывается от ядерного топлива производства рф — Finance.ua
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«Энергоатом» полностью отказывается от ядерного топлива производства рф

Сегодня 10:33Энергетика
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«Энергоатом» полностью отказывается от ядерного топлива производства рф«Энергоатом» полностью отказывается от ядерного топлива производства рф
НАЭК «Энергоатом» заявила, что полностью отказывается от закупки ядерного топлива производства российской федерации.
«Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — написала компания в своем Telegram-канале в пятницу.
Несколькими месяцами ранее «Энергоатом» заявлял, что в случае необходимости сможет договориться с американским производителем топлива Westinghouse о наращивании производства топлива для атомных станций Украины.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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