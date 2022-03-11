«Энергоатом» полностью отказывается от ядерного топлива производства рф — Finance.ua

«Энергоатом» полностью отказывается от ядерного топлива производства рф

Сегодня 10:33 — Энергетика

«Энергоатом» полностью отказывается от ядерного топлива производства рф

НАЭК «Энергоатом» заявила, что полностью отказывается от закупки ядерного топлива производства российской федерации.

«Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — написала компания в своем Telegram-канале в пятницу.

Несколькими месяцами ранее «Энергоатом» заявлял, что в случае необходимости сможет договориться с американским производителем топлива Westinghouse о наращивании производства топлива для атомных станций Украины.

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