"Энергоатом" подключил к энергосистеме Украины новые мощности по производству "зеленой" электроэнергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

"Энергоатом" подключил к энергосистеме Украины новые мощности по производству "зеленой" электроэнергии

Сегодня 19:35Энергетика
35
Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» завершила работы по строительству, пуско-наладке и испытаниям новых высокоманевренных генерирующих мощностей по производству «зеленой» электроэнергии и подключил их к электросети Украины.
Об этом говорится в сообщении НАЭК в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что запуск новых мощностей сегодня важен для поддержания базового режима работы отечественной атомной энергетики, регулирования пиковых нагрузок и поддержания частоты в украинской энергосистеме, при этом новые подключенные мощности — это также дешевая и чистая энергия и еще один шаг к декарбонизации экономики Украины.
«Во время войны „Энергоатом“ продолжил реализацию ранее начатых инвестиционных программ и проектов, особенно тех, которые могут оказать значительный эффект в краткосрочной перспективе. И это — несмотря на причиненный оккупантами ущерб, проблемы с логистикой и поставкой оборудования, комплектующих и материалов. Мы обеспечиваем стабильную работу украинской энергосистемы и атомной энергетики во время войны, поддерживаем ее прочность и надежность. Нельзя опускать руки и останавливать развитие, ссылаясь на военное положение», — цитируется в сообщении глава компании Петр Котин.
Котин также поблагодарил работников «Энергоатома», которые в такой сложный период смогли найти технологические и логистические решения, чтобы завершить этот важный проект.
«Напомним, это уже второй проект, реализацию которого „Энергоатом“ завершил во время войны. Так, 25 апреля текущего года компания получила от Госатомрегулирования отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне», — отмечается в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.