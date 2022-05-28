"Энергоатом" подключил к энергосистеме Украины новые мощности по производству "зеленой" электроэнергии — Finance.ua

"Энергоатом" подключил к энергосистеме Украины новые мощности по производству "зеленой" электроэнергии

Сегодня 19:35 — Энергетика

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» завершила работы по строительству, пуско-наладке и испытаниям новых высокоманевренных генерирующих мощностей по производству «зеленой» электроэнергии и подключил их к электросети Украины.

Об этом говорится в сообщении НАЭК в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что запуск новых мощностей сегодня важен для поддержания базового режима работы отечественной атомной энергетики, регулирования пиковых нагрузок и поддержания частоты в украинской энергосистеме, при этом новые подключенные мощности — это также дешевая и чистая энергия и еще один шаг к декарбонизации экономики Украины.

«Во время войны „Энергоатом“ продолжил реализацию ранее начатых инвестиционных программ и проектов, особенно тех, которые могут оказать значительный эффект в краткосрочной перспективе. И это — несмотря на причиненный оккупантами ущерб, проблемы с логистикой и поставкой оборудования, комплектующих и материалов. Мы обеспечиваем стабильную работу украинской энергосистемы и атомной энергетики во время войны, поддерживаем ее прочность и надежность. Нельзя опускать руки и останавливать развитие, ссылаясь на военное положение», — цитируется в сообщении глава компании Петр Котин.

Котин также поблагодарил работников «Энергоатома», которые в такой сложный период смогли найти технологические и логистические решения, чтобы завершить этот важный проект.

«Напомним, это уже второй проект, реализацию которого „Энергоатом“ завершил во время войны. Так, 25 апреля текущего года компания получила от Госатомрегулирования отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне», — отмечается в сообщении.

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