«Энергоатом» планирует погасить долги перед «Укрэнерго» до конца года — Finance.ua

«Энергоатом» планирует погасить долги перед «Укрэнерго» до конца года Сегодня 06:12 — Фондовый рынок

«Энергоатом» планирует погасить долги перед «Укрэнерго» до конца года

Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» до конца 2023 года планирует полностью оплатить задолженность за услугу по диспетчерскому управлению перед НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«С начала 2023 года ГП «НАЭК «Энергоатом» уплатило НЭК «Укрэнерго» за услугу по диспетчерскому управлению 4,7 млрд грн. До конца текущего года компания планирует оплатить еще 2,8 млрд грн для полного погашения задолженности за эти услуги и проведения текущих платежей в соответствии с условиями договора», — говорится в сообщении «Энергоатома».

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В то же время в компании подчеркнули, что постоянное увеличение тарифов «Укрэнерго» на собственные услуги по диспетчеризации и транспортировке электроэнергии по сетям приводит к значительному дисбалансу, перераспределению средств в пользу «Укрэнерго» и формированию большой задолженности на энергорынке.

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Економічна Правда По материалам:

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