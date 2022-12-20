«Энергоатом» договорился с британской компанией о поставках урана с 2026 года — Finance.ua

«Энергоатом» договорился с британской компанией о поставках урана с 2026 года Сегодня 20:32 — Энергетика

«Энергоатом» договорился с британской компанией о поставках урана с 2026 года

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» договорилась о долгосрочном сотрудничестве с британской Urenco Group по поставкам обогащенного урана с 2026 года.

Об этом говорится в сообщении «Энергоатома».

Кроме того, компании обсудили увеличение объема поставок обогащенного урана компании Westinghouse для производства ядерного топлива для украинских АЭС в течение 2024-2025 годов.

В сообщении напоминается, что 1 августа 2019 года «Энергоатом» и Urenco заключили соглашение о поставках обогащенного урана, при этом в апреле 2022 года состоялся очередной этап переговоров между компаниями на фоне полного отказа Украины от российского ядерного топлива.

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