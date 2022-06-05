Energica представила электроцикл с рекордным запасом хода 420 километров (фото) — Finance.ua
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Energica представила электроцикл с рекордным запасом хода 420 километров (фото)

Сегодня 22:22Технологии&Авто
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Итальянский производитель электрических мотоциклов Energica представил модель премиум-класса — Experia. Она идеальна для дальних путешествий по скоростному шоссе, но также подходит для регулярных поездок по городу.
Запас хода электроцикла составляет рекордные 420 км для городской среды и около 208 км по шоссе. Energica уже открыл доступ к заказу и планирует организовать первые поставки осенью этого года.
Energica представила электроцикл с рекордным запасом хода 420 километров (фото)
Energica Experia — первый в Европе электрический мотоцикл Green Tourer и, возможно, единственный мотоцикл, когда-либо созданный для этой цели, в виде полностью электрической платформы с новой электрической трансмиссией и аккумуляторной батареей, — рассказали в компании.
Experia поставляется с новым электродвигателем, основой которого является компактный, но мощный блок EMCE. Платформа дает 75 кВт пиковой мощности, 60 кВт постоянной мощности и 115 Нм крутящего момента.
Максимальная скорость электрического мотоцикла составляет 180 км/ч, весит Experia около 260 килограммов. Вдобавок Experia получил пару USB-портов на панели приборов и еще два порта в водонепроницаемом отсеке для хранения вещей. Версия Launch Edition также обещает жесткие кофры, которые дадут мотоциклу 112 литров места для хранения багажа.
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По материалам: Телеканал 24
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