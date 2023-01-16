Энергетики предупредили о продолжительных отключениях — Finance.ua
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Энергетики предупредили о продолжительных отключениях

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В результате недавней ракетной атаки врага в украинской энергосистеме возник «огромный» дефицит генерации. Об этом заявил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.
По его словам, в настоящее время ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Коваленко не готов давать прогнозы о сроках восстановления.
«Проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать», — заявил он.
Чтобы состояние системы не ухудшилось, региональные операторы будут использовать экстренные отключения потребителей. При этом критическая инфраструктура останется с электропитанием.
«Разрушения значительные. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными», — подчеркнул Коваленко.
В субботу российский агрессор совершил новый массированный обстрел ракетами Украинской энергетической инфраструктуры. Украинские ПВО сбили 25 из 38 запущенных ракет разных типов.
По данным ДТЭК, российская ракета попала в турбинное отделение энергоблока одной из ТЭС, причинив значительные разрушения.
Президент Владимир Зеленский отметил, что в результате этой атаки серьезно повреждены несколько объектов энергетики. Самая сложная ситуация сложилась на Харьковщине и в столичном регионе.
По материалам:
УНІАН
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