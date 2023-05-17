Энергетики получат дешевые кредиты на десять лет за счет госбюджета — Finance.ua
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Энергетики получат дешевые кредиты на десять лет за счет госбюджета

Энергетика
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Кабинет министров предоставит финансовую поддержку энергетическим компаниям, пострадавшим от ракетных обстрелов россиян. Компании смогут получить дешевые кредиты по программе «5−7-9» и государственную гарантию по коммерческим кредитам на 10 лет.
Об этом сообщается в постановлении № 489.
В частности, внесены изменения в постановление от 24 января 2020 г. № 28 «О предоставлении финансовой государственной поддержки» (о компенсации большей части процентной ставки из госбюджета, программа «5−7-9»).
Кредиты могут предоставляться на «восстановление, ремонт или замену поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для постоянного прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года».
Кредит предоставляется на срок до десяти лет на ремонт, не превышающий 3,6 млн гривен за 1 МВт установленной мощности и не более 90% стоимости необходимого финансирования.
Кроме того, правительство решило предоставить энергетическим компаниям государственные гарантии по коммерческим кредитам и внесло изменения в постановление от 14 июля 2021 г. № 723 «Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе».
Гарантии будут предоставляться на срок до десяти лет «для обеспечения долговых обязательств по кредиту, который предоставляется для восстановления, ремонта или замены поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для постоянного прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года».
Государственная гарантия означает существенное удешевление кредита.
Напомним, в правительстве рассматривается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Основной причиной в НКРЭКУ указывают необходимость ремонтов объектов энергетики.
По материалам:
РБК-Україна
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