Энергетики объяснили, как происходят отключения света в Киеве и области — Finance.ua
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Энергетики объяснили, как происходят отключения света в Киеве и области

Энергетика
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В Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света.
«В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится в сообщении ДТЭК Киевские Региональные Электросети.
В то же время в ДТЭК Киевские электросети сообщают, что сегодня в столице продолжаются стабилизационные отключения. Графики можно узнать по ссылке.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба спрогнозировал, когда область может восстановить графики отключения света.
Напомним, 13 декабря к сети был подключен энергоблок АЭС на 1000 МВт, остановленный после обстрела 23 ноября. В энергосистеме сохранялся значительный дефицит электроэнергии, ситуация усугубляется погодными условиями.
По материалам:
ua.news
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