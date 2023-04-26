Энергетики Херсонской области получили 230 тонн спецоборудования — Минэнерго Сегодня 04:27 — Энергетика

Министерство энергетики Украины передало АО «Херсоноблэнерго» очередную партию оборудования для проведения восстановительных работ, предоставленного международными партнерами.

Груз включает два силовых трансформатора, поступивших из Литвы, а также необходимое для ремонта ЛЭП оборудование общим весом 6,5 тонн, предоставленных партнерами из Германии.

«Энергетики Херсона продолжают работать в условиях чрезвычайных рисков, на заминированных врагом территориях, ежедневно проявляя героизм. Предоставленное международными партнерами оборудование помогает им восстанавливать пострадавшие от действий российских варваров энергетические объекты и усиливать надежность электроснабжения жителям прифронтовой области. Благодарим партнеров из Литвы и Германии за очередную партию помощи», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, в общей сложности при координации Минэнерго для нужд «Херсоноблэнерго» распределено около 230 тонн оборудования.

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