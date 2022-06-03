Энергетическую систему США будут защищать от влияния майнинга Bitcoin — Finance.ua

Энергетическую систему США будут защищать от влияния майнинга Bitcoin

Сегодня 11:46 — Финтех и Карты

Энергетическую систему США будут защищать от влияния майнинга Bitcoin

Белый дом планирует предложить закон, регулирующий майнинг Bitcoin и его влияние на энергетику и климат. Ожидается, что предложение такого законопроекта будет опубликовано уже в августе.

Как сообщает издание Bloomberg Law, в правительстве готовы к критике со стороны криптосообщества и считают будущий закон необходимым.

Главный помощник Управления науки и технологий Белого дома Коста Самарас заявил: «Если криптовалюта — часть нашей финансовой системы, важно, чтобы эта сфера развивалась ответственно и минимизировала общие выбросы. Когда мы думаем о цифровых активах, мы должны помнить о сохранении климата и энергии».

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Интересно, что информация о необходимости регулирования влияния добычи Bitcoin на законном уровне появилась после того, как Джо Байден подписал указ о содействии ответственному развитию цифровых активов. Возможно, все из-за опасений в США, что майнинг Bitcoin грозит в борьбе с изменением климата.

По словам Самараса, в ближайшие месяцы политики планируют рассмотреть такие факторы как майнинговое загрязнение, а также сравнить протоколы PoS и PoW.

Сегодня Америка является одним из величайших криптомайнеров мира. Недавно генеральный директор компании Geneious Дэниел Баттен опубликовал отчет, в котором говорится, что добыча Bitcoin с использованием энергии, полученной в результате сжигания сопутствующего метана, может сократить выбросы CO2 на 5,32%.

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