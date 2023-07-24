Энергетический переход и отказ от углеродных энергоносителей должен осуществляться с учетом интересов общин — Finance.ua

Энергетический переход и отказ от углеродных энергоносителей должен осуществляться с учетом интересов общин Сегодня 21:33 — Энергетика

Энергетический переход и отказ от углеродных энергоносителей должен осуществляться с учетом интересов общин

Заместитель министра Ярослав Демченков принял участие в обсуждении плана действий по трансформации Червоноградского угольного региона во время рабочего визита во Львовскую область.

В совещании также приняли участие глава Львовской ОВА Максим Козицкий, народные депутаты Украины, руководители энергетических предприятий, председатели общин Львовщины, представители Немецко-украинского энергетического партнерства и и. о. руководителя проекта «Поддержка структурных изменений в угольных регионах Украины» немецкого общества международного сотрудничества GIZ Элиз Вижье.

Воплощаемый GIZ проект «Поддержка структурных изменений в угольных регионах Украины» работает благодаря договоренностям министра энергетики Украины Германа Галущенко и вице-канцлера ФРГ Роберта Габека относительно углубления Немецко-украинского энергетического партнерства с акцентом на «зеленое» возобновление энергетики Украины. GIZ выбрал Червоноградский угольный микрорегион первым для воплощения процесса трансформации.

Специалисты GIZ Ukraine будут помогать в разработке Плана действий и распространять успешный опыт в других угольных регионах Украины.

«Энергетический переход и отказ от углеродных энергоносителей должны осуществляться с учетом интересов территорий, общин, в частности, экономических, социальных и экологических. Это должно стать точкой роста местной экономики. Мы должны вместе с международными партнерами, в частности правительством Германии, создать такие условия, чтобы в результате трансформации появились новые постоянные рабочие места в распределенной генерации, модернизированной инфраструктуре хранения и распределении электроэнергии, а также на локализованных производствах оборудования и запчастей, необходимых для зеленого перехода. Это возможность для региона стать сильнее и конкурентнее на рынке ЕС, привлекая новые технологии и частный капитал для трансформации региона», — подчеркнул Ярослав Демченков.

При разработке плана действий по трансформации региона будет проведена основательная оценка потребностей общины и всех причастных сторон, приняты во внимание лучшие европейские практики и особенности планирования, учтены инновационные решения по развитию угольных территорий. В присутствии заместителя министра подписан Меморандум о сотрудничестве между Львовской ОВА и GIZ по содействию в создании инновационного технопарка в Червонограде площадью около 90 гектаров в рамках проекта трансформации угольных регионов. GIZ Ukraine направит 1,5 млн гривен на изготовление проектной документации, а в дальнейшем профинансирует еще более 11 млн гривен на развитие проекта.

Возникновение такого технопарка на территории региона будет стимулировать развитие зеленой энергетики и ускорит трансформацию энергосектора.

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