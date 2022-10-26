Электростанции ДТЭК получили 17,6 млрд грн убытка с начала войны — Finance.ua

Электростанции ДТЭК получили 17,6 млрд грн убытка с начала войны Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что электростанции компании получили 17,6 млрд грн убытка с начала войны.

За январь-октябрь 2022 года теплоэнергетические станции компании ДТЭК получили 17,6 млрд грн убытков.

Об этом глава ДТЭК Максим Тимченко рассказал в кулуарах Украинско-Германского экономического форума в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

По словам Тимченко, более трети убытков пришлись на третий квартал. Отмечается, что последние российские обстрелы обострили ситуацию еще больше и обуславливают необходимость поддержки компании наравне со всей отраслью.

«За восемь месяцев наши ТЭС получили 17,6 млрд грн убытков, и это при расчете стоимости угля, которая искусственная, 4,2 тыс. грн/тонна. Но мы дальше не можем выживать в таких условиях. Нельзя считать, что убытки в 17,6 млрд — это то, с чем мы справимся», — заявил Тимченко.

СЕО ДТЭК уточнил, что для сравнения цена угля в Польше уже сейчас 8,4 тыс. грн/тонна, а привезти импортный уголь будет стоить 12,5-12,6 тыс. грн/тонна.

Согласно предоставленным им данным, убытки ТЭС ДТЭК в первом квартале 2022 года составили 3,6 млрд грн, втором — 4,9 млрд грн, третьем — 6,36 млрд грн и в октябре — уже 2,74 млрд грн.

По словам Тимченко, ущерб, понесенный компанией с 10 октября, после массированных ударов российских войск по энергообъектам Украины, составил примерно $40 млн.

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«Это те убытки, которые понесены нами за неделю. Эта цифра не отражает весь масштаб разрушений, который был до этого и который мы уже профинансировали из своих источников. Общий объем исчисляется миллиардами гривен», — подчеркнул представитель ДТЭК.

Также Тимченко сообщил о девяти раненых и одном погибшем энергетике компании в результате последних атак, назвав это самой большой платой в этой войне.

Он назвал ситуацию в компании «без преувеличения катастрофической и с точки зрения разрушений, и с точки зрения усилий, необходимых для восстановления».

Глава ДТЭК выразил уверенность, что в такой ситуации государству нужно оказать поддержку частному бизнесу, тем более учитывая, что оно это делает в отношении государственных компаний.

В качестве примера он привел предоставление НЭК Укрэнерго кредитов ЕБРР на восстановление сетей под госгарантии, что недоступно частному бизнесу. Также Тимченко упомянул о поддержке государственной тепловой генерации в лице ПАО Центрэнерго, отметив, что ДТЭК, в частности, как и обещал, поставил 100 тыс. тонн угля на электростанции компании.

НВ По материалам:

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