Электростанции ДТЭК получили 17,6 млрд грн убытка с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электростанции ДТЭК получили 17,6 млрд грн убытка с начала войны

Фондовый рынок
22
Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что электростанции компании получили 17,6 млрд грн убытка с начала войны.
За январь-октябрь 2022 года теплоэнергетические станции компании ДТЭК получили 17,6 млрд грн убытков.
Об этом глава ДТЭК Максим Тимченко рассказал в кулуарах Украинско-Германского экономического форума в Берлине, передает Интерфакс-Украина.
По словам Тимченко, более трети убытков пришлись на третий квартал. Отмечается, что последние российские обстрелы обострили ситуацию еще больше и обуславливают необходимость поддержки компании наравне со всей отраслью.
«За восемь месяцев наши ТЭС получили 17,6 млрд грн убытков, и это при расчете стоимости угля, которая искусственная, 4,2 тыс. грн/тонна. Но мы дальше не можем выживать в таких условиях. Нельзя считать, что убытки в 17,6 млрд — это то, с чем мы справимся», — заявил Тимченко.
СЕО ДТЭК уточнил, что для сравнения цена угля в Польше уже сейчас 8,4 тыс. грн/тонна, а привезти импортный уголь будет стоить 12,5-12,6 тыс. грн/тонна.
Согласно предоставленным им данным, убытки ТЭС ДТЭК в первом квартале 2022 года составили 3,6 млрд грн, втором — 4,9 млрд грн, третьем — 6,36 млрд грн и в октябре — уже 2,74 млрд грн.
По словам Тимченко, ущерб, понесенный компанией с 10 октября, после массированных ударов российских войск по энергообъектам Украины, составил примерно $40 млн.
Читайте также
«Это те убытки, которые понесены нами за неделю. Эта цифра не отражает весь масштаб разрушений, который был до этого и который мы уже профинансировали из своих источников. Общий объем исчисляется миллиардами гривен», — подчеркнул представитель ДТЭК.
Также Тимченко сообщил о девяти раненых и одном погибшем энергетике компании в результате последних атак, назвав это самой большой платой в этой войне.
Он назвал ситуацию в компании «без преувеличения катастрофической и с точки зрения разрушений, и с точки зрения усилий, необходимых для восстановления».
Глава ДТЭК выразил уверенность, что в такой ситуации государству нужно оказать поддержку частному бизнесу, тем более учитывая, что оно это делает в отношении государственных компаний.
Место для вашей рекламы
В качестве примера он привел предоставление НЭК Укрэнерго кредитов ЕБРР на восстановление сетей под госгарантии, что недоступно частному бизнесу. Также Тимченко упомянул о поддержке государственной тепловой генерации в лице ПАО Центрэнерго, отметив, что ДТЭК, в частности, как и обещал, поставил 100 тыс. тонн угля на электростанции компании.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.