Электроснабжение в Киевской области планируют полностью возобновить до 1 июня — Finance.ua
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Электроснабжение в Киевской области планируют полностью возобновить до 1 июня

Сегодня 05:25Энергетика
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Электроснабжение в Киевской области планируют полностью возобновить до 1 июняЭлектроснабжение в Киевской области планируют полностью возобновить до 1 июня
Энергетики работают над возобновлением электроснабжения в населенных пунктах Киевской области, работы планируется завершить до 1 июня.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Телеграм.
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«2 мая аварийные бригады продолжают выполнять работы по возвращению света, в том числе по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Вернуть свет во все дома и питать объекты социально-важной инфраструктуры в Киевской области энергетики планируют до 1 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время без света остаются 17,7 тысяч домов в 30 населенных пунктах.
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При этом за месяц работы электромонтеры ДТЭК вернули свет для 226 750 домов в Киевской области, а также возобновили электроснабжение ряда социальных объектов. В частности, уже с электричеством роддом в Ворзеле, больницы и водоканалы в Броварах и Ирпене, больница и стеклозавод в Гостомеле, водоканал, хлебозавод и кирпичный завод в Иванкове, водоканал и пожарная часть в Буче, газораспределительный пункт в с.Плоске, больница, школа и аптека в с. Загальцы, узел связи в пгт Макаров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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