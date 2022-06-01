Электронные сигареты запретят курить в общественных местах: дата и места, где нельзя — Finance.ua

Электронные сигареты запретят курить в общественных местах: дата и места, где нельзя

Сегодня 18:03 — Личные финансы

Украинцам запретят курить электронные сигареты и средства нагрева табака в общественных местах. Такие ограничения вступят в силу с 11 июля.

Об этом сообщает нардеп Лада Булах.

Антитабачный закон: когда нормы вступят в силу

Как пояснила нардеп, для преодоления табачной эпидемии и защиты детей и молодежи от привлечения к курению Верховная Рада Украины приняла антитабачный закон № 1978-ІХ.

Так, первой нормой, которая вступает в силу уже 11 июля этого года, станет запрет курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.

«Безопасного курения не существует, любые табачные выбросы вредны для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем», — отметила Булах.

Запретные места

Нардеп подчеркивает, что эта норма защитит право работников и посетителей общественных помещений на от грязного воздуха.

В частности, такими помещениями являются:

заведения ресторанного хозяйства,

школы,

больницы,

университеты,

офисные и государственные постройки.

Рекламу тоже запретят

Следующими вступят в силу нормы, запретящие рекламу электронных сигарет и устройств для нагрева табака и продажу сигарет и жидкостей к е-сигаретам с ароматизаторами.

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