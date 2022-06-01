Электронные сигареты запретят курить в общественных местах: дата и места, где нельзя — Finance.ua
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Электронные сигареты запретят курить в общественных местах: дата и места, где нельзя

Сегодня 18:03Личные финансы
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Украинцам запретят курить электронные сигареты и средства нагрева табака в общественных местах. Такие ограничения вступят в силу с 11 июля.
Об этом сообщает нардеп Лада Булах.
Антитабачный закон: когда нормы вступят в силу
Как пояснила нардеп, для преодоления табачной эпидемии и защиты детей и молодежи от привлечения к курению Верховная Рада Украины приняла антитабачный закон № 1978-ІХ.
Так, первой нормой, которая вступает в силу уже 11 июля этого года, станет запрет курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.
«Безопасного курения не существует, любые табачные выбросы вредны для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем», — отметила Булах.
Запретные места
Нардеп подчеркивает, что эта норма защитит право работников и посетителей общественных помещений на от грязного воздуха.
В частности, такими помещениями являются:
  • заведения ресторанного хозяйства,
  • школы,
  • больницы,
  • университеты,
  • офисные и государственные постройки.
Рекламу тоже запретят
Следующими вступят в силу нормы, запретящие рекламу электронных сигарет и устройств для нагрева табака и продажу сигарет и жидкостей к е-сигаретам с ароматизаторами.
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По материалам: РБК-Україна
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