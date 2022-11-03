Электронное голосование в «Дії»: что об этом говорят в Минцифры — Finance.ua

Электронное голосование в «Дії»: что об этом говорят в Минцифры Сегодня 14:14

Электронное голосование в «Дії»: что об этом говорят в Минцифры

В приложении «Дія» добавили опрос, позволяющую проголосовать за жюри нацотбора на «Евровидение-2023».

Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник во время онлайн-брифинга.

В течение недели — с 31 октября по 7 ноября 10:00 — в «Дії» будет продолжаться опрос кандидатов в жюри, который будет работать во время проведения национального отбора песенного конкурса.

«Такой формат происходит впервые через «Дію». Да и вообще впервые мы выбираем состав жюри, а не только участников. С понедельника уже проголосовали 340 тыс. человек — это чрезвычайное достижение, опросить такое большое количество людей.

Люди чувствуют, что влияют на эти процессы. И это проявление электронной демократии. Ведь демократия — это широкое понятие, это не только вопрос голосования на разных уровнях выборов. Это еще и форма влияния на разные процессы — и Евровидение — один из них", — отметил Баник.

Что с электронными выборами

Журналисты также спросили у представителя Минцифры, когда и при каких условиях в Украине смогут проводить электронные выборы президента.

По словам Баника, такая возможность есть, однако здесь нужно учитывать несколько моментов.

"Есть техническая составляющая, и она в какой-то степени не самая сложная. Почему? Потому что любой технический процесс, даже если он новый, может быть составлен и пошагово реализован. Так, как мы реализовали цифровой паспорт, мы разложили эту задачу и решили их.

Но есть более важная вещь — это доверие людей к таким инструментам. И нельзя говорить о запуске электронных выборов до того, как люди на 100% верят результатам такого голосования", — говорит Баник.

Кроме того, есть моменты нормативного урегулирования электронного голосования — должны быть внесены некоторые изменения в законодательство.

«Когда эти изменения произойдут и Центральный избирательный комитет будет заниматься реализацией этого сервиса, тогда только мы сможем говорить о каких-либо точных сроках его запуска. Здесь много переменных, которые не зависят от Минцифры», — отметил Баник.

Подытоживая, представитель Минцифры отметил, что электронные услуги — это всегда прозрачнее, удобнее и доступнее. Ведь даже на оккупированных россией территориях единственным способом подачи и получения государственных услуг, например, єПідтримки, остается электронный вариант в «Дії».

По словам Баника, электронные выборы- вопрос времени, и говорить о нем можно будет после окончания войны и смены приоритетов с военных на гражданские.

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