Электронное декларирование могут вернуть в ближайшее время, — НАПК Сегодня 15:44

В Верховной Раде на рассмотрении находится проект закона № 8071 о возобновлении электронного декларирования, которое может быть принято в ближайшее время.

В связи с этим в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) рекомендовали пройти онлайн-курс о декларировании.

«Подача е-деклараций за 2021 год приостановлена на период действия военного положения. Однако на рассмотрении в парламенте находится законопроект о возобновлении электронного декларирования, который может быть принят в ближайшее время», — отметили в НАПК.

УБР По материалам:

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