Электронное декларирование могут вернуть в ближайшее время, — НАПК
В Верховной Раде на рассмотрении находится проект закона № 8071 о возобновлении электронного декларирования, которое может быть принято в ближайшее время.
В связи с этим в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) рекомендовали пройти онлайн-курс о декларировании.
«Подача е-деклараций за 2021 год приостановлена на период действия военного положения. Однако на рассмотрении в парламенте находится законопроект о возобновлении электронного декларирования, который может быть принят в ближайшее время», — отметили в НАПК.
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