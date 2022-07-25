Электронная подпись «Дії» признана соответствующей стандартам ЕС — Finance.ua

Электронная подпись «Дії» признана соответствующей стандартам ЕС Сегодня 12:13 — Личные финансы

Электронная подпись «Дії» признана соответствующей стандартам ЕС

Электронная подпись «Дії» подтвердила соответствие европейским стандартам.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что с мая по июль проходило тестирование на международном eSignature Validation Plugtests 2022, в котором принимали участие 108 стран.

«По его результатам подтверждено полное соответствие украинской электронной подписи европейским стандартам: технически мы готовы к взаимному признанию электронных доверительных услуг с ЕС», — говорится в сообщении.

Что это даст?

В «Дії» отмечают, что это создаст возможности украинцам получать онлайн-услуги за рубежом, подписывать контракты в электронной форме с иностранными компаниями, открывать международные счета и т.д.

«Взаимное признание электронных подписей — немаловажная часть плана цифровой евроинтеграции. Наши цифровые подписи должны приниматься в любой стране Евросоюза», — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Тестирование проводил технический комитет Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI. Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.

Справка Finance.ua:

в начале июля в Минцифрі сообщали, что «Дія.Підпис» используют уже более 2,8 млн украинцев, а приложением «Дія», где сейчас готовится бета-тест английских версий ряда документов (загранпаспорт, водительские права и техпаспорт), пользуются более 17,3 млн украинцев — против 14 млн, которые были в начале февраля 2022 года;

напомним, в начале января Минцифры обновило «Дія.Підпис» — улучшенная версия не требует вращения головой в разные стороны для подтверждения личности (достаточно лишь моргнуть глазами).



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