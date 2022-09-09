Электронная очередь для пересечения границы может заработать уже в октябре — Мининфраструктуры — Finance.ua
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Электронная очередь для пересечения границы может заработать уже в октябре — Мининфраструктуры

Казна и Политика
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Электронная очередь для пересечения границы может заработать уже в октябре — Мининфраструктуры
Электронная очередь для пересечения границы может заработать уже в октябре — Мининфраструктуры
В Украине уже в октябре может заработать электронная очередь для пересечения границы.
Как отметил на брифинге замминистра инфраструктуры Мустафа Найем, это позволит частично решить проблему очередей.
«Этот вопрос может решить электронная очередь. Она будет делаться на базе Министерства инфраструктуры. На этой неделе мы делаем презентацию для перевозчиков. Надеюсь, что электронная очередь заработает уже в этом октябре. Она будет абсолютно бесплатна, и никто не будет стоять вдоль дороги в очередях. Но вопрос того, что люди не будут стоять — может временно решиться. В долгосрочной перспективе там нужно строить сервисную зону. Сервисная зона возле Ягодина есть, и ее нужно просто вводить», — сказал Найем.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков также добавил, что вообще с начала войны капитальные расходы по всей стране были остановлены, если они не касались каких-то оборонных задач.
Однако правительство выделило средства на достройку пункта пропуска на границе с Румынией и «Краковец».
Сейчас в планах много строительства пограничных пунктов для того, чтобы улучшить ситуацию на границе и с очередями.
«Можно сказать, что сейчас проектируются постройки пунктов. Например, Ягодин, у нас есть все равно в планах расширять этот пункт пропуска», — добавил Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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