Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото) — Finance.ua
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Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото)

Сегодня 23:31Технологии&Авто
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Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото)Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото)
McLaren начал разработку своего первого кроссовера. Он будет электрическим и появится после 2028 года. Первые подробности новой модели стали известны британскому изданию Autocar, и в его распоряжении также оказались рендеры модели.
Долгое время британский производитель суперкаров не хотел следовать современным тенденциям и выпускать кроссоверы. Однако успех Lamborghini Urus и Aston Martin DBX заставил руководство компании изменить мнение. Именно с этими моделями и будет конкурировать британский кроссовер, а его цена составит около 300 тыс. евро.
Разработку модели возглавит новый генеральный директор McLaren Майкл Лейтерс. Ранее он участвовал в создании кроссоверов Porsche Cayenne и Ferrari Purosangue.
Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото)
Кроссовер McLaren станет первой пятиместной моделью в истории британского бренда. Известно, что он будет достигать около 4,8-4,9 м в длину и весить чуть меньше двух тонн. В конструкции используют карбон.
Столь большая масса объясняется тем, что кроссовер будет электрическим. Его планируют оснастить двумя или тремя электромоторами общей мощностью свыше 700 л. с. Разгон до 100 км/ч займет примерно 3 секунды. Кроме того, электрокар получит инновационную твердотельную батарею повышенной емкости, то есть запас хода будет немалым.
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По материалам: Фокус
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