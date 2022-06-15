Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото) — Finance.ua

Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото)

Электромоторы и 3 секунды до сотни: раскрыты подробности первого кроссовера McLaren (фото)

McLaren начал разработку своего первого кроссовера. Он будет электрическим и появится после 2028 года. Первые подробности новой модели стали известны британскому изданию Autocar, и в его распоряжении также оказались рендеры модели.

Долгое время британский производитель суперкаров не хотел следовать современным тенденциям и выпускать кроссоверы. Однако успех Lamborghini Urus и Aston Martin DBX заставил руководство компании изменить мнение. Именно с этими моделями и будет конкурировать британский кроссовер, а его цена составит около 300 тыс. евро.

Разработку модели возглавит новый генеральный директор McLaren Майкл Лейтерс. Ранее он участвовал в создании кроссоверов Porsche Cayenne и Ferrari Purosangue.

Кроссовер McLaren станет первой пятиместной моделью в истории британского бренда. Известно, что он будет достигать около 4,8-4,9 м в длину и весить чуть меньше двух тонн. В конструкции используют карбон.

Столь большая масса объясняется тем, что кроссовер будет электрическим. Его планируют оснастить двумя или тремя электромоторами общей мощностью свыше 700 л. с. Разгон до 100 км/ч займет примерно 3 секунды. Кроме того, электрокар получит инновационную твердотельную батарею повышенной емкости, то есть запас хода будет немалым.

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