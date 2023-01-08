Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование — Finance.ua

Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование Сегодня 01:23 — Технологии&Авто

Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование

Подержанные электромобили Tesla дешевеют быстрее, чем автомобили других брендов. Об этом рассказали на портале Reuters со ссылкой на данные Edmunds.

В июле 2022 года подержанные модели Model 3, S, X и Y в среднем стоили по $67 297. Уже к ноябрю их стоимость снизилась на 17%.

Цены на автомобили других брендов в среднем снизились на 4% за аналогичный период. При этом электромобили Tesla находят своих новых покупателей на вторичном рынке гораздо дольше, чем другие авто. Им требуется около 50 дней, чтобы продаться, а другим автомобилям — 38 дней.

В Edmunds отметили, что из-за падения стоимости электромобилей Tesla на вторичном рынке, они могут потерять свой спрос у автодилеров. В США компания уже снизила стоимость некоторых своих моделей на $3750, а уже через неделю удвоила скидку до $7500.

Фокус По материалам:

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