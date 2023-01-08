Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование — Finance.ua
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Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование

Технологии&Авто
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Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование
Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование
Подержанные электромобили Tesla дешевеют быстрее, чем автомобили других брендов. Об этом рассказали на портале Reuters со ссылкой на данные Edmunds.
В июле 2022 года подержанные модели Model 3, S, X и Y в среднем стоили по $67 297. Уже к ноябрю их стоимость снизилась на 17%.
Цены на автомобили других брендов в среднем снизились на 4% за аналогичный период. При этом электромобили Tesla находят своих новых покупателей на вторичном рынке гораздо дольше, чем другие авто. Им требуется около 50 дней, чтобы продаться, а другим автомобилям — 38 дней.
В Edmunds отметили, что из-за падения стоимости электромобилей Tesla на вторичном рынке, они могут потерять свой спрос у автодилеров. В США компания уже снизила стоимость некоторых своих моделей на $3750, а уже через неделю удвоила скидку до $7500.
По материалам:
Фокус
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