Электрокары в блэкаут: количество электроавто в Украине выросло почти на треть за год — Finance.ua

Электрокары в блэкаут: количество электроавто в Украине выросло почти на треть за год Сегодня 19:02 — Личные финансы

Электрокары в блэкаут: количество электроавто в Украине выросло почти на треть за год

За 11 месяцев 2022 года в Украину ввезли на 28% электрокаров больше, чем за соответствующий период в прошлом году: 11 700 против 9 130.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ГСЦ МВД.

В прошлом году в среднем в Украину ввозили 830 электрокаров в месяц. В первый месяц вторжения рф количество импортируемых авто сократилось до 195 электрокаров в месяц, а уже в апреле увеличилось вдвое и с тех пор постепенно росло. «Всплеск» ввозов электроавто зафиксирован в августе. Тогда количество электрокаров за месяц возросло более чем в 2 раза — до 1540 электрокаров.

Какие модели выбирают

Как и в прошлом году, самым большим спросом у украинцев пользуется Nissan Leaf. В этом году было ввезено 2 154 таких авто — это 18% всех ввезенных электрокаров за период.

Вторую позицию неожиданно занял Volkswagen ID.4 — 1 142 авто. Это 10% от общего количества электрокаров.

Tesla Model 3 потеряла одну позицию и замыкает топ-3 самых популярных электроавто в Украине. В 2022 году было ввезено 784 таких авто. Это почти 7% от общего количества импортируемых электрокаров.

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