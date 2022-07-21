Электрокар Renault Master E-Tech получает более емкий аккумулятор для увеличения запаса хода на 68% — Finance.ua
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Электрокар Renault Master E-Tech получает более емкий аккумулятор для увеличения запаса хода на 68%

Технологии&Авто
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Renault модернизировал Master E-Tech, установив большую батарею на 52 кВт/ч, заменив старую батарею на 33 кВт/ч. Таким образом, французский LCV теперь может проезжать до 203 км без подзарядки, что на 68% больше, чем у его предшественника — 120 км.
Несмотря на свой размер, Master E-Tech оборудован небольшой батареей на 33 кВт/ч от оригинальной Zoe. Линейка Master обновилась в 2019 году, но Renault не добавила в смесь батарею на 52 кВт/ч от обновленной Zoe. Об обновлении батареи объявили в конце 2021 года, а в 2022 году был запуск на рынок Master E-Tech дальнего действия.
Электрокар Renault Master E-Tech получает более емкий аккумулятор для увеличения запаса хода на 68%
Литий-никель-марганцево-кобальтовый аккумулятор емкостью 52 кВтч весит 350 кг и имеет те же габариты, что и более старый блок, а значит, не влияет на грузоподъемность LCV. На увеличение запаса хода влияет рекуперативное торможение, покрышки с низким сопротивлением и режим вождения ECO. Запас хода WLTP в 203 км облегчает владельцам бизнеса переход с ДВС на электромобиль, хотя он все же короче, чем у дизельной модели с полным баком.
Улучшенному аккумулятору требуется меньше времени для подзарядки: от 20 до 80% за 90 минут от зарядного устройства постоянного тока на 22 кВт, в пяти часах от настенной розетки на 7 кВт или в 10 часах от бытовой розетки. Что касается трансмиссии, Master E-Tech с нулевым уровнем выбросов сохраняет единственный электродвигатель мощностью 76 л.с.
Renault будет продавать новинку в кузовах Panel Van, Chassis Cab и Platform Cab с полной массой автомобиля 3500 кг. Объем загрузки достигает 13 кубических метров в растянутой модификации фургона. Кабина с платформой имеет максимальную грузоподъемность 1664 кг. Оснащение стартового уровня Advance подразумевает: кондиционер, задние датчики парковки, систему помощи при трогании на подъеме, автоматические фары и стеклоочистители. В версии Advance вдобавок идут более комфортабельные кресла с полной подвеской и помощь при боковом ветре.
Обновленный Renault Master E-Tech будет доступен для заказа в Европе с августа, а первые поставки ожидаются в сентябре.
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По материалам:
Автотема
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