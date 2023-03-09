Электричества достаточно для нужд внутри страны, проблема в доставке — Укрэнерго — Finance.ua
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Электричества достаточно для нужд внутри страны, проблема в доставке — Укрэнерго

Энергетика
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Электричества достаточно для нужд внутри страны, проблема в доставке — Укрэнерго
Электричества достаточно для нужд внутри страны, проблема в доставке — Укрэнерго
В целом в Украине после российских атак в четверг отсутствует проблема дефицита электроэнергии, однако враг повредил сеть, по которой электричество доставляется в регионы.
Об этом рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемаратона.
Он подчеркнул, что своими атаками враг не достиг своих главных целей, ведь энергосистема не подверглась коллапсу и не «погасла».
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В то же время на сегодняшний день во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
«Есть повреждения как ТЭС, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничение энергоснабжения», — говорит Кудрицкий.
Укрэнерго уже работает над возобновлением питания всех регионов.
Кудрицкий отметил, что окончательная оценка нанесенного ущерба от российской атаки еще продолжается, и непонятно окончательно, сколько времени нужно на восстановление энергосистемы. «Более точные сроки скажем в середине или конце дня», — уточнил он.
Несмотря на атаки на энергогенерирующие объекты, Кудрицкий отметил, что «нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, по которой ее доставляют в тот или иной регион».
По материалам:
Економічна Правда
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