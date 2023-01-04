Электрические Chevrolet Bolt отзывают из-за пожарной опасности — Finance.ua
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Электрические Chevrolet Bolt отзывают из-за пожарной опасности

Технологии&Авто
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Более 110 000 единиц потенциально принимают участие в этом добровольном отзыве.
Согласно документам, предоставленным Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), 111 242 единиц электрического хэтчбека нужно вернуть дилерам, чтобы они отремонтировали и установили некоторые детали — все для предотвращения риска пожара, связанного с ремнями безопасности.
Электрические Chevrolet Bolt отзывают из-за пожарной опасности
Проблема заключается в конструкции натяжителей ремней безопасности Chevrolet Bolt EV, которые, согласно расследованию GM, могут сработать во время аварии и повлечь за собой пожар. «Во время некоторых аварий, которые приводят к развертыванию преднатяжителей ремней безопасности, выхлопные газы от развернутого натяжителя могут зажечь волокна в ковре у средней стойки», — говорится в документе.
Чтобы решить эту проблему, дилеры установят металлическую фольгу на ковер у выхлопной трубы натяжителя Chevrolet Bolt EV. Некоторые транспортные средства также требуют установки крышки натяжителя. Эти дополнительные детали должны предотвращать упомянутое возгорание коврового материала. Как обычно эти услуги будут бесплатными.
GM отметил, что это касается электромобилей Chevrolet Bold 2017-2023 годов выпуска, изготовленных в период с 26 июля 2016 года по 25 октября 2022 года.
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Это уже не первый отзыв Chevrolet Bolt. Ранее в этом году в моделях Bolt EV и Bolt EUV 2017-2022 годов были заменены аккумуляторные блоки из-за риска пожара.
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По материалам:
Телеканал 24
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