Eldorado.ua открывает скидки по расписанию в Семейную пятницу: что стоит приобрести — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Eldorado.ua открывает скидки по расписанию в Семейную пятницу: что стоит приобрести Сегодня 13:15 — Личные финансы

При всех сложностях ежегодная неделя распродаж стартовала по расписанию. Ведь спрос только растет: украинцы еще больше времени проводят дома, еще больше беспокоятся друг о друге и техника со скидками — лучший выбор для покупок.

Eldorado.ua работает ради семей, поэтому эта неделя скидок объявлена именно Семейной пятницей. Украинцы смогут воспользоваться скидками до 70% на разные категории техники с 21 ноября по 28 ноября включительно, устроить семейный быт и позаботиться о себе и родных.

Хедлайнеры Семейной пятницы от Eldorado.ua

Крупная бытовая техника:

Холодильник WHIRLPOOL W7 X81O OXO можно купить со скидкой 29%. Эта модель имеет 16 часов автономного сохранения холода, защиту от перепадов напряжения, достаточно большой объем, удобное расположение полок, работает тихо и не требует размораживания. Добавьте защиту от детей, «быструю заморозку», сигнал открытой двери, фильтр от запахов — и вы получите лучшего на сегодняшний день помощника на кухне.

Стиральную машину WHIRPOOL WRBSB 6228 B UA можно купить со скидкой 16%. Имеет широкий выбор программ, тихая в работе благодаря инвертору и достаточно компактна.

Все, чтобы быть всегда на связи с родными

Eldorado.ua предлагает бюджетный и с хорошими характеристиками в своей категории смартфон OPPO A57s 4/64GB Starry Black со скидкой 26%. Это мощная батарея, металлический корпус, NFC, возможность расширения памяти, большой экран. Все, что нужно самому требовательному пользователю, за относительно небольшие деньги.

Универсальная мобильная батарея TnB 2 USB PowerBank 20000mAh 10W Black (PBU20000) со скидкой 15%. Стоит поторопиться и забронировать на сайте, потому что повербанки сейчас быстро распродаются.

Для онлайн обучения и удобного офиса:

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (82KU01YWRA) со скидкой 26%. Имеет достаточно мощный процессор AMD Ryzen 3, 4 ядра, предустановленную Windows 11. Работает быстро, достаточно легко. Два динамика, хороший звук. Объем оперативной памяти RAM 8 Гб, Объем SSD 256 Гб. Оптимальное решение в соотношении цена-качество.

Непременные домашние атрибуты для комфорта:

Телевизор LED SATELIT 32H9200WS со скидкой 18%. Эта модель, возможно, и не для домашних кинотеатров (оставим такие покупки до мирного времени), но достаточно достойный выбор на сегодняшний день. С диагональю 32″ — лучшее решение для детских комнат, для родителей или в спальню, для кухни или дачи. Предусмотрены Smart TV, Wi-Fi, управление голосом, LED дисплей. Дает четкую картинку и не тормозит — словом, лучший вариант для семьи.

Триммер PHILIPS MG 5720/15 со скидкой 35%. Уже получил много одобрительных отзывов мужчин и их девушек. Одно из преимуществ сегодня — возможность работы от аккумулятора, время работы — 1,5 часа, заряжается за ночь. Материал ножей — нержавеющая сталь, самозатачивающиеся, 9 насадок, длина стрижки — 1-16 мм, регулировок длины — 7. Для удобства — прорезиненный корпус. Бреет удобно, мягко, быстро и качественно.

Для чистоты в доме — пылесос BOSCH BGS21X320 со скидкой — 30%. Классика всегда в тренде. Потому что качественно, просто и понятно. Есть регулировка мощности на корпусе, пылесборник 2 л, а еще — телескопическая трубка, дополнительные насадки для мягкой мебели, для паркета/ламината, для пола и ковра. Все к чему мы привыкли, в самом лучшем немецком качестве.

Почему следует воспользоваться этими предложениями именно сейчас — в неделю распродаж 21-28 ноября?

Значительная экономия за счет скидок

Приобретая большую бытовую технику со скидками в Eldorado.ua, можно значительно сэкономить и на других товарах для дома. Скажем, если планируете обновить холодильник или стиралку, сэкономленных средств будет достаточно для покупки пылесоса или триммера с аккумулятором или даже смартфона.

Возможность рассрочки

Ряд банков-партнеров предлагают программы кредитования, оформить которые можно в считанные минуты.

Кроме того, при оформлении оплаты частями в ПриватБанк е, есть возможность получить двойные бонусы на карту лояльности.

Оставьте время для семьи, заказав доставку.

Eldorado.ua дает возможность забронировать товары на сайте в любое время суток. И заказать доставку на дом или в удобное почтовое отделение или оформить самовывоз и посетить удобный магазин. Или заказать доставку в почтомат за 1 грн, если стоимость покупки не превышает 399 грн.

Не забудем позаботиться и о семьях, нуждающихся в помощи. Купить на сайте, в мобильном приложении или в магазине «Цеглинку для родинки» за 23 грн. В рамках совместной с ОО «Семейный сад» благотворительной инициативы идет сбор средств на модульное жилье для семей, потерявших свой дом.

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