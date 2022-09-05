Экспортный потенциал Украины по зерну и масличных составит 70 млн т — Finance.ua

Экспортный потенциал Украины по зерну и масличных составит 70 млн т Сегодня 21:23

Украина в 2022/23 МГ рассчитывает экспортировать около 65-70 млн т зерновых и масличных культур. В частности, 22 млн т остатков прошлого урожая и 38-43 млн т.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, говорится в сообщении Минагрополитики.

Он отметил, что внутреннее потребление в Украине составляет около 20 млн т.

По словам министра, на сегодняшний день достигнут оптимальный уровень использования мощностей автодорог, речных портов и железной дороги — около 3 млн т в месяц. Кроме того, Минагрополитики сейчас работает над тем, чтобы прежде всего расширить объемы грузов, идущих через зерновой коридор морских портов, а также по железной дороге.

«Цель — 5-6 млн т общего экспорта сельхозпродукции в месяц, как это было до войны», — добавил Высоцкий.

Основные культуры, которые сегодня экспортируются, — кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс.

Среди основных проблем украинских сельхозпроизводителей, как отметил Тарас Высоцкий, удорожание стоимости производства, ведь высокие цены на энергоресурсы означают высокие цены на удобрения и топливо, в то же время сохраняется довольно дорогая логистика.

«Пока украинские фермеры продают свою продукцию по цене, которая едва покрывает себестоимость. Наша цель — дать им возможность инвестировать в свое производство», — подчеркнул он.

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