Экспортный потенциал Украины по зерну и масличных составит 70 млн т — Finance.ua
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Экспортный потенциал Украины по зерну и масличных составит 70 млн т

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Украина в 2022/23 МГ рассчитывает экспортировать около 65-70 млн т зерновых и масличных культур. В частности, 22 млн т остатков прошлого урожая и 38-43 млн т.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, говорится в сообщении Минагрополитики.
Он отметил, что внутреннее потребление в Украине составляет около 20 млн т.
По словам министра, на сегодняшний день достигнут оптимальный уровень использования мощностей автодорог, речных портов и железной дороги — около 3 млн т в месяц. Кроме того, Минагрополитики сейчас работает над тем, чтобы прежде всего расширить объемы грузов, идущих через зерновой коридор морских портов, а также по железной дороге.
«Цель — 5-6 млн т общего экспорта сельхозпродукции в месяц, как это было до войны», — добавил Высоцкий.
Основные культуры, которые сегодня экспортируются, — кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс.
Среди основных проблем украинских сельхозпроизводителей, как отметил Тарас Высоцкий, удорожание стоимости производства, ведь высокие цены на энергоресурсы означают высокие цены на удобрения и топливо, в то же время сохраняется довольно дорогая логистика.
«Пока украинские фермеры продают свою продукцию по цене, которая едва покрывает себестоимость. Наша цель — дать им возможность инвестировать в свое производство», — подчеркнул он.
По материалам:
AgroPortal.ua
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