Экспорт золота из Швейцарии в США вырос в 23 раза из-за спроса инвесторов — Finance.ua

Экспорт золота из Швейцарии в США вырос в 23 раза из-за спроса инвесторов

Сегодня 07:16 — Банковские металлы

Поставки золота из Швейцарии в США выросли в марте до самого высокого уровня с мая 2020 года — инвесторы, напуганные вторжением россии в Украину и угрозой глобального экономического спада, запасались слитками.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные швейцарской таможни.

Так, экспорт золота из Швейцарии в США за месяц вырос в 23 раза и в марте достиг самого высокого уровня почти за два года.

Спрос на металл вырос из-за того, что инвесторы искали «тихую гавань» в период потрясений, пишет агентство.

В частности, в феврале 2022 года в США было поставлено 3,5 т золотых слитков, в марте — уже 81,6 т, свидетельствуют данные таможенной службы Швейцарии, крупнейшего в мире центра по переработке и транзиту золота.

В марте 2021 года из Швейцарии в США было доставлено всего 1,5 т золота.

Экспорт золота из Швейцарии в Великобританию, которая также является центром инвестиций и торговли золотом, также за месяц резко вырос: с 5,3 т в феврале до 18 т — в марте.

Высокий спрос со стороны инвесторов привел к росту цен на металл: в середине февраля стоимость металла поднялась до максимума с середины июня 2021 года — $1892,91 за унцию.

А уже в первой декаде марта цена унции золота превысила $2050. 27 апреля унция золота торговалась по цене около 1900 долларов.

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