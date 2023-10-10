Экспорт яиц вырос почти вдвое — Finance.ua
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Экспорт яиц вырос почти вдвое

Казна и Политика
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Украина в январе-сентябре 2023 года отправила на экспорт 39,5 тыс. тонн яиц, что в 1,9 раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
В денежном эквиваленте экспорт за три квартала этого года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $50,2 млн.
В частности, в сентябре на экспорт ушло 4,5 тыс. тонн яиц, что позволило заработать 5,2 млн долларов.
Главными покупателями украинских яиц в январе-сентябре 2023 года были:
  • Сингапур (18,7%),
  • Польша (18%),
  • а также Нидерланды (15,5%).
По материалам:
Finance.ua
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