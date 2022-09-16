Экспорт украинской продукции сократился почти на треть — Finance.ua

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Экспорт украинской продукции сократился почти на треть

Аграрный рынок
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Экспорт украинской продукции сократился почти на треть
Экспорт украинской продукции сократился почти на треть
Экспорт товаров украинского происхождения за январь-август 2022 года сократился на 31% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил около $29 миллиардов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.
Так, по итогам января-августа Украина экспортировала товаров на $28,97 миллиарда, тогда как в прошлом году за указанный период было вывезено продукции на $41,8 миллиарда.
Более чем наполовину (-54%) сократился экспорт украинских металлов и изделий из них — $4,7 миллиарда против $10,2 миллиарда за 8 месяцев 2021 года.
На второй позиции по объему падения (-53%) минеральные продукты — экспорт в январе-августе 2022 года составил $2,8 млрд против $5,9 млрд за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт продукции химической промышленности за указанный период уменьшился на 46% — с $2,4 миллиарда до $1,3 миллиарда.
Страны ЕС остаются крупнейшими торговыми партнерами Украины, доля которых в структуре экспорта составляет 62%. Экспорт украинской продукции в этот регион за 8 месяцев 2022 года увеличился на 6% соответствующих показателей в прошлом году — с $16,8 миллиарда до $17,9 миллиарда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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