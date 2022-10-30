Экспорт украинского сливочного масла за три квартала вырос на 37% — Finance.ua

Экспорт украинского сливочного масла за три квартала вырос на 37% 30.10.2022, 02:45 — Казна и Политика

Долгий период экспорт масла из Украины был очень активным. Сейчас в производстве сезонный спад, а запасы оказались ограниченными.

Как сообщают аналитики ИНФАГРО , такая ситуация была предсказуемой, ведь производство масла в этом году не увеличилось, импорта почти не было, а экспорт за три квартала вырос на 37%, пишет Агробизнес

Внешние поставки не прекращаются и сейчас, хотя немного снизились. Несколько предприятий смогли получить «еврономера» и сейчас поставляют масло в ЕС.

В четвертом квартале, как ожидается, увеличится экспорт растительно-сливочных смесей.

«Стремительный рост цен на сливочное масло и низкая платежеспособность украинцев также должны стимулировать увеличение внутренних продаж спредов в ближайшее время», — прогнозируют аналитики.

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