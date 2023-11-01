Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы — Finance.ua
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Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы

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Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы
Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы
В сентябре 2023 года объем украинского ІТ-экспорта составил $521 млн. Это наименьшее значение за весь 2023 год. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По сравнению с предыдущим месяцем показатель ІТ-экспорта снизился на $45 млн. А если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то сокращение составляет уже $57 млн.
Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы
Вместе с тем, суммарный объем экспорта украинских ІТ-услуг за третий квартал 2023 года составляет $1,646 млрд. Это меньше показателей первого ($1,675 млрд) и второго ($1,702 млрд) кварталов этого года. Следовательно, спад наблюдается не только по результатам одного месяца, но и всего квартала.
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Среди основных стран, принесших наибольший доход от экспорта украинских IT-услуг, — США, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Нидерланды. Первую двадцатку стран из перечня можно посмотреть на иллюстрации НБУ.
Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы

Справка Finance.ua:

  • Статистика свидетельствует, что после всплеска в начале великой войны заработки от ІТ-экспорта сокращаются. За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал $1,68 млрд. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда доход составил $2 млрд;
  • в странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов сферы Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.
По материалам:
ITC.ua
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