Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы Сегодня 17:03

Экспорт украинских IT-услуг в сентябре 2023 года — самый низкий за все предыдущие месяцы

В сентябре 2023 года объем украинского ІТ-экспорта составил $521 млн. Это наименьшее значение за весь 2023 год. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель ІТ-экспорта снизился на $45 млн. А если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то сокращение составляет уже $57 млн.

Вместе с тем, суммарный объем экспорта украинских ІТ-услуг за третий квартал 2023 года составляет $1,646 млрд. Это меньше показателей первого ($1,675 млрд) и второго ($1,702 млрд) кварталов этого года. Следовательно, спад наблюдается не только по результатам одного месяца, но и всего квартала.

Читайте также Украинские айтишники рассказали о трудностях при поиске работы

Среди основных стран, принесших наибольший доход от экспорта украинских IT-услуг, — США, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Нидерланды. Первую двадцатку стран из перечня можно посмотреть на иллюстрации НБУ.

Справка Finance.ua:

Статистика свидетельствует, что после всплеска в начале великой войны заработки от ІТ-экспорта сокращаются. За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал $1,68 млрд. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда доход составил $2 млрд;

в странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов сферы Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.