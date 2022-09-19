Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое — НБУ — Finance.ua
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Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое — НБУ

Казна и Политика
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Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое — НБУ
Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое — НБУ
Дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины во II квартале 2022 года составил 6,2 млрд долларов. Война в Украине более существенно повлияла на экспорт товаров, который сократился почти в два раза (на 46,6%), прежде всего из-за падения производства и логистических проблем, тогда как импорт товаров сократился меньше (на 25,9%).
Об этом свидетельствует обзор платежного баланса во II квартале 2022 года от Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, экспорт товаров составил 8 млрд долларов. В результате военных действий больше всего сократился экспорт черных и цветных металлов — на 68,9%, а также продовольственных товаров — на 35,1%, прежде всего за счет падения экспорта зерновых (на 58,4%).
Импорт товаров составил 11,3 млрд долларов. Энергетический импорт вырос, прежде всего, за счет нефтепродуктов на 4,0%; неэнергетический импорт сократился на 31,4%.

Дефицит платежного баланса

По данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса во II квартале 2022 года составил 1,0 млрд долларов, или 3,1% от ВВП.
«Профицит сформировался благодаря росту вторичных доходов за счет грантов от международных партнеров и гуманитарной помощи, а также из-за сокращения выплат по инвестиционным доходам. В то же время сформировался значительный дефицит торговли товарами и услугами за счет существенного снижения экспорта и значительных расходов находящихся за рубежом граждан Украины», — говорится в обзоре.
Во II квартале 2022 года сформировался значительный чистый отток по финансовому счету — 5,7 млрд долларов. Отток по операциям частного сектора (9,4 млрд долларов) лишь частично компенсировался притоком в государственный сектор (3,7 млрд долларов).
В результате дефицит сводного платежного баланса во II квартале 2022 года составил 4,8 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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