Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое — НБУ Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое — НБУ

Дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины во II квартале 2022 года составил 6,2 млрд долларов. Война в Украине более существенно повлияла на экспорт товаров, который сократился почти в два раза (на 46,6%), прежде всего из-за падения производства и логистических проблем, тогда как импорт товаров сократился меньше (на 25,9%).

Об этом свидетельствует обзор платежного баланса во II квартале 2022 года от Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, экспорт товаров составил 8 млрд долларов. В результате военных действий больше всего сократился экспорт черных и цветных металлов — на 68,9%, а также продовольственных товаров — на 35,1%, прежде всего за счет падения экспорта зерновых (на 58,4%).

Импорт товаров составил 11,3 млрд долларов. Энергетический импорт вырос, прежде всего, за счет нефтепродуктов на 4,0%; неэнергетический импорт сократился на 31,4%.

Дефицит платежного баланса

По данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса во II квартале 2022 года составил 1,0 млрд долларов, или 3,1% от ВВП.

«Профицит сформировался благодаря росту вторичных доходов за счет грантов от международных партнеров и гуманитарной помощи, а также из-за сокращения выплат по инвестиционным доходам. В то же время сформировался значительный дефицит торговли товарами и услугами за счет существенного снижения экспорта и значительных расходов находящихся за рубежом граждан Украины», — говорится в обзоре.

Во II квартале 2022 года сформировался значительный чистый отток по финансовому счету — 5,7 млрд долларов. Отток по операциям частного сектора (9,4 млрд долларов) лишь частично компенсировался притоком в государственный сектор (3,7 млрд долларов).

В результате дефицит сводного платежного баланса во II квартале 2022 года составил 4,8 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.