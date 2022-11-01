Экспорт ІТ-услуг вырос на 23%, но он не уберег общий объем от падения — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг вырос на 23%, но он не уберег общий объем от падения Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Экспорт ІТ-услуг вырос на 23%, но он не уберег общий объем от падения

Экспорт IT-услуг за восемь месяцев вырос на 23%, однако не уберег общий объем экспорта услуг от падения. За этот период он сократился на 6%, или $697 млн, и составил $10,7 млрд.

Об этом сообщает проект «Цена государства» со ссылкой на данные НБУ.

В прошлом году за этот же период экспорт услуг составил $11,4 млрд. Поэтому пока что экспорт услуг просел значительно меньше, чем экспорт товаров (более 30% падение). «Однако в августе падение экспорта услуг составило 22,6%, следовательно, если данная тенденция продолжится, в годовом исчислении размер падения увеличится», — говорится в сообщении.

В то же время импорт услуг за январь-август вырос на 72%, или $6,7 млрд. Это произошло за счет расходов людей, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов.

В структуре экспорта услуг наибольшую долю занимают IT-услуги — 43% и в стоимостном выражении достигают $4,6 млрд. Именно они не дали существенно просесть общему показателю, так как за восемь месяцев этого года их экспорт вырос на $873 млн или 23%.

Сокращение экспорта транспортных услуг составило 32% — именно эта позиция значительно тащила вниз общий показатель. Отмечается, что львиная доля экспорта приходится на трубопроводный транспорт (сокращение составило 13% или $149 млн).

Также за указанный период существенно возрос экспорт других деловых услуг (сюда включаются научно-исследовательские, торговые, технические услуги и консультационные услуги по управлению) — на 30%, или $287 млн, до $1,2 млрд.

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