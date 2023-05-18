Экспорт российской нефти вырос до максимума после вторжения, но доходы упали на 27% — МЭА — Finance.ua
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Экспорт российской нефти вырос до максимума после вторжения, но доходы упали на 27% — МЭА

Энергетика
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Экспорт российской нефти вырос до максимума после вторжения, но доходы упали на 27% — МЭА
Экспорт российской нефти вырос до максимума после вторжения, но доходы упали на 27% — МЭА
В апреле россия экспортировала больше нефти, чем в любой месяц с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, причем почти 80 процентов поставок сырой нефти приходится на Китай и Индию.
Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Financial Times.
В апреле экспорт российской нефти вырос еще на 50 тыс. баррелей в сутки до максимального уровня после вторжения — 8,3 млн баррелей в сутки, что значительно превышает средние показатели в 7,7 млн баррелей в сутки и 7,5 млн баррелей в сутки 2022 и 2021 годах соответственно.
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Рост поставок отражает успех москвы в поиске как новых покупателей для своей нефти, поскольку Европа заблокировала импорт, так и новых судов после ограничения ее доступа к западным морским путям. С тех пор, как Запад впервые пригрозил россии санкциями в прошлом году, Москва сотрудничает с растущим количеством малоизвестных торговых компаний и владельцев танкеров, чтобы разработать новые системы для транспортировки своей нефти", — пишет FT.
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«россия не испытывает особых проблем с поиском желающих покупателей для своей нефти и нефтепродуктов», — говорится в ежемесячном отчете МЭА, опубликованном во вторник.
В настоящее время ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против россии с момента ее вторжения в Украину в прошлом году. Только Е С ввел санкции против 1473 российских физических и 207 юридических лиц, а также заморозил 21,5 млрд евро российских активов.
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Однако эти меры были разработаны таким образом, чтобы разрешить российской нефти продолжать поступать в страны за пределами ЕС. Результатом стало одно из самых больших в истории изменений в товарных потоках: за последние 12 месяцев россия перенаправила миллионы баррелей нефти в день из Европы в Азию.
Несмотря на то, что россия отгрузила больше нефти, чем в апреле 2022 года, по оценкам МЭА, ежемесячные доходы от экспорта нефти были на 27 процентов ниже, чем в прошлом, частично из-за снижения мировых цен на энергоносители.
российская нефть также торгуется с дисконтом к мировым ценам из-за введенного «Большой семеркой» ограничения на разрешенный российский экспорт нефти и нефтепродуктов, которое было введено в декабре и феврале соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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