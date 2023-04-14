Экспорт нефти из рф в марте стал самым высоким со времен пандемии, но доходы упали на 43% — МЭА Сегодня 18:45 — Энергетика

Экспорт нефти из рф в марте стал самым высоким со времен пандемии, но доходы упали на 43% — МЭА

В марте ежедневный экспорт российской нефти в среднем составил 8,1 млн баррелей в день в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.

Об этом сообщает Международное энергетическое агентство. В то же время доход от экспорта достиг $12,7 млрд, что на 43% ниже, чем годом ранее, пишет Bloomberg.

Санкции против россии, вероятно, работают так, как предполагалось, ведь экспорт нефти в марте стал самым высоким со времен пандемии, но доходы снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Однако в ближайшие месяцы ситуация может стать более сложной, поскольку сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и союзников, включая Россию, приводит к росту цен на нефть.

Санкции Запада заставили россию искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке и Латинской Америке, а также расширять поставки в Азию, однако ценовые ограничения Большой семерки дали этим новым клиентам возможность вести переговоры о скидках. Ограничения предусматривают, что покупатели из третьих стран могут получить доступ к западным услугам, таким как страхование и доставка, только в том случае, если они соблюдают ограничения.

По данным МЭА, в прошлом месяце российская сырая нефть и нефтепродукты в среднем продавались значительно дешевле ценовых границ.

Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть составила $50,67 за баррель по сравнению с потолком $60, подсчитало МЭА на основе данных Argus Media Group и Kpler.

Агентство сообщило, что это также почти на $2 за баррель ниже средней цены за февраль.

Оценки МЭА относятся к так называемой цене FOB, не включающей стоимость доставки и страхования. По данным МЭА, нефть марки Urals на условиях FOB на Балтике и Черном море торгуется в среднем по $44,46 и $44 за баррель соответственно. По оценкам агентства, российская премиальная смесь ESPO, предназначенная для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, торгуется на уровне около $67,50 за баррель.

По оценкам МЭА, добыча сырой нефти в россии в прошлом месяце составила 9,58 млн баррелей в день, что всего на 290 000 баррелей в день ниже уровня февраля. Агентство заявило, что страна не достигла цели сокращения, поскольку «похоже, что она направляет свои баррели в новые точки сбыта, несмотря на санкции ЕС».

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