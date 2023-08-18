Экспорт нефти через Черное море может быть остановлен, — Казахстан Сегодня 17:10

Казахстан рассматривает вариант, при котором ему придется остановить экспорт нефти через Черное море.

Как сообщает российский « Интерфакс », такое заявление сделал заместитель генерального директора государственной компании «КазТрансОйл» Эрик Сагиев, отметив при этом, что в этом случае Казахстан будет вынужден перенаправить горючее в Усть-Лугу на Балтийском море.

«В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем в направлении порта „Шесхарис“ (в Новороссийске), будут переброшены в порт Усть-Луга», — заявил Сагиев.

Порт Новороссийск — это крупнейший нефтяной терминал россиян на Черном море.

В начале августа 2023 г. был установлен временный запрет на движение судов в акватории Новороссийска, но отгрузка нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) не прерывалась.

КТК, по которому идет более 80% всей экспортной казахстанской нефти, соединяет месторождение Тенгиз на западе Казахстана и ряд других с морским терминалом на Черноморском побережье рф возле Новороссийска.

УНІАН По материалам:

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