Экспорт нефти через Черное море может быть остановлен, — Казахстан — Finance.ua
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Экспорт нефти через Черное море может быть остановлен, — Казахстан

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Казахстан рассматривает вариант, при котором ему придется остановить экспорт нефти через Черное море.
Как сообщает российский «Интерфакс», такое заявление сделал заместитель генерального директора государственной компании «КазТрансОйл» Эрик Сагиев, отметив при этом, что в этом случае Казахстан будет вынужден перенаправить горючее в Усть-Лугу на Балтийском море.
«В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем в направлении порта „Шесхарис“ (в Новороссийске), будут переброшены в порт Усть-Луга», — заявил Сагиев.
Порт Новороссийск — это крупнейший нефтяной терминал россиян на Черном море.
В начале августа 2023 г. был установлен временный запрет на движение судов в акватории Новороссийска, но отгрузка нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) не прерывалась.
КТК, по которому идет более 80% всей экспортной казахстанской нефти, соединяет месторождение Тенгиз на западе Казахстана и ряд других с морским терминалом на Черноморском побережье рф возле Новороссийска.
По материалам:
УНІАН
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