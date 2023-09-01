Экспорт IT-услуг в июле 2023 г. превысил прошлогодние показатели (инфографика) — Finance.ua
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Экспорт IT-услуг в июле 2023 г. превысил прошлогодние показатели (инфографика)

Технологии&Авто
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Экспорт IT-услуг в июле 2023 г. превысил прошлогодние показатели (инфографика)
Экспорт IT-услуг в июле 2023 г. превысил прошлогодние показатели (инфографика)
В июле 2023 года объем ІТ-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями.
Об этом сообщает Dou.
«В соответствии с данными Нацбанка, в июле объем ІТ-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1%, если сравнивать с прошлогодними показателями. В июле 2023-го выручка составила $559 млн, это на $17 млн ​​больше, чем в июле 2022 года», — говорится в сообщении.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou
Показатель за июнь этого года составил $573 млн. Всего же после начала полномасштабной войны объем ІТ-экспорта за месяц держится на уровне $500−600 млн с незначительными колебаниями.
В июле 2022-го этот показатель составил $542 млн, в июле 2021-го — $574 млн, а вот в июне 2020-го — $413 млн.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou
Напомним, главными рынками для Украины остаются США и Великобритания, в частности, их компании часто выступают налоговыми резидентами Мальты и Кипра, занимающих ведущие позиции по экспорту ІТ-услуг.

Справка Finance.ua:

  • по данным IT Ukraine Association, в первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил $3,38 млрд. При этом, согласно данным Национального банка Украины, показатель июня в этом году составляет $573 млн;
  • несмотря на войну, 66% ІТ-специалистов в Украине зарабатывают больше, чем тратят.

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По материалам:
Dou
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