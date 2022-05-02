За первые четыре месяца года «Газпром» экспортировал 50,1 млрд кубометров — на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года, сообщали в компании.
Как отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитиков, европейским потребителям в апреле оказалось выгоднее покупать газ на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам с «Газпромом».
"Европа импортировала рекордные объемы сжиженного газа со скидкой — спрос в Азии на топливо снизился.
Также теплая погода сократила спрос на отопление и нагрев в Европе, что тоже помогло сдержать рост цен и побудило клиентов «Газпрома» бронировать меньшие объемы газа по контрактам и покупать газ на бирже", — говорится в статье.
В апреле цены на спотовом рынке были ниже, чем по долгосрочным сделкам, и поэтому для покупателей «экономичнее» использовать гибкость, которую дают долгосрочные контракты, и задействовать альтернативные поставки, заявил аналитик ICIS Томас Роджерс.