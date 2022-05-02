Экспорт «Газпромом» газа в апреле упал до минимума за три месяца — Bloomberg

Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Ежедневные продажи газа «Газпромом» на ключевые внешние рынки в апреле упали до самого низкого уровня за последние три месяца.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, «Газпром» поставлял в апреле в среднем 387 млн кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР — это на 22% меньше, чем было в марте.

За первые четыре месяца года «Газпром» экспортировал 50,1 млрд кубометров — на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года, сообщали в компании.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитиков, европейским потребителям в апреле оказалось выгоднее покупать газ на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам с «Газпромом».

"Европа импортировала рекордные объемы сжиженного газа со скидкой — спрос в Азии на топливо снизился.

Также теплая погода сократила спрос на отопление и нагрев в Европе, что тоже помогло сдержать рост цен и побудило клиентов «Газпрома» бронировать меньшие объемы газа по контрактам и покупать газ на бирже", — говорится в статье.

В апреле цены на спотовом рынке были ниже, чем по долгосрочным сделкам, и поэтому для покупателей «экономичнее» использовать гибкость, которую дают долгосрочные контракты, и задействовать альтернативные поставки, заявил аналитик ICIS Томас Роджерс.

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