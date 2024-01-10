Экспорт европейских товаров в россию уменьшился на 63% за 2 года — Finance.ua

Экспорт европейских товаров в россию уменьшился на 63% за 2 года Сегодня 13:34 — Мир

Экспорт европейских товаров в россию уменьшился на 63% за 2 года

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году экспорт Европейского Союза в россию упал до 37% от довоенного уровня.

Как пишет Spiegel, об этом свидетельствуют данные Мюнхенского института экономических исследований Ifo, передает «Европейская правда».

Одной из причин все еще высокого объема экспорта в россию является то, что только 32% всех товаров из ЕС подпадают под санкции.

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«Что касается предметов роскоши, то, например, экспорт шампанского в россию подпадает под санкции, но не просекко», — прокомментировала заместитель руководителя Центра внешней торговли Ifo Феодора Тети.

Кроме того, многие попавшие под санкции товары из ЕС могут поставляться в россию опосредованно через третьи страны, как свидетельствуют оценки новой базы данных санкций Ifo.

По данным Ifo, около трети санкционных товаров отсутствуют в россии по сравнению с довоенным периодом из-за экспортных ограничений ЕС и других западных стран.

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Для россии Китай является важнейшей альтернативной страной происхождения попавших под санкции продуктов: 61% этих товаров происходят из Китая. В 2021 году эта доля составила всего 35%.

13% всех товаров, попавших под санкции Запада, поступают в россию из Турции — в 2021 году это было чуть менее 3%.

Из Армении россия сейчас получает небольшую долю — около 1% - всех санкционных товаров. За этот же период экспорт из ЕС в Армению удвоился.

«В случае с Китаем увеличение экспорта в россию можно по крайней мере частично объяснить ростом внутреннего производства. Однако в случае Турции и Армении внезапное и резкое увеличение экспорта в россию вызывает подозрения в уклонении от санкций», — сказала Тети.

Согласно последним данным Федерального статистического ведомства, немецкий экспорт в россию за год упал примерно на 38% до около 0,8 млрд евро в ноябре 2023 года. Соответственно, в ноябре россия заняла 16-е место среди важнейших стран назначения для немецкого экспорта за пределами ЕС. В феврале 2022 года, за месяц до нападения на Украину, россия была на 5-м месте.

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Фінансовий клуб По материалам:

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