Экспорт электроэнергии позволит поддержать финансовое положение «Укрэнерго» — Finance.ua
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Экспорт электроэнергии позволит поддержать финансовое положение «Укрэнерго»

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Избыточную электроэнергию можно экспортировать в Европу и зарабатывать на этом вместо того, чтобы ограничивать ее производство, считает директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.
По его словам, сейчас в отдельные часы суток существует профицит электроэнергии. Поэтому «Укрэнерго» вынуждена ограничивать производство электричества, в первую очередь из возобновляемых источников энергии.
Омельченко подчеркнул, что за эти ограничения производства «Укрэнерго» должно выплачивать производителям компенсацию.
«Нужно рассмотреть возможность экспорта электрической энергии в отдельные часы для того, чтобы, во-первых, зеленая генерация могла зарабатывать в этой ситуации, уменьшать долговое напряжение. А с другой стороны, „Укрэнерго“, так сказать, не увеличивала свою задолженность», — сказал он.
Омельченко добавил, что на энергорынке существуют очень большие долги. В частности, долги на балансирующем рынке составляют 14 млрд грн, а задолженность перед «зеленой» генерацией за 2022 год составила 18 млрд грн.
«Поэтому решение финансовой проблемы, я думаю, что это основная, одна из основных задач. А для этого нужно несколько изменять подходы к работе рынка электрической энергии», — подытожил он.
По материалам:
УНІАН
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