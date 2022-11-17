Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут — Finance.ua

Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут Сегодня 20:01 — Личные финансы

Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут

С января по сентябрь 2022 из Украины экспортировали 1877 транспортных средств. Большинство из них (41,3%, 775 шт.) были подержанными. Активнее всего в течение года из Украины вывозили автомобили в июле: 331 штуку.

Об этом пишут специалисты Института исследований авторынка.

Инфографика: eauto.org.ua

Какие авто вывозят из Украины навсегда

Из общего количества экспортируемых транспортных средств больше всего легковушек: 337 шт. Также из Украины вывезли 50 седельных тягачей (все подержанные), 9 прицепов и 2 грузовых автомобиля.

Большинство транспортных средств было с двигателями внутреннего сгорания, электрических — всего 10.

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Основная часть экспортируемых подержанных автомобилей была изготовлена более 20 лет назад, то есть раньше 2002 года выпуска (43,9%, 268 шт.).

На втором месте по популярности транспортные средства изготовлены в 2019 году.

Куда экспортируют

Больше всего подержанных транспортных средств в 2022 году из Украины экспортировали в Польшу (172 штуки). На втором месте Нигерия (142 шт.), а на третьем — Германия (95 шт.):

Польша — 172 шт. Нигерия — 142 шт. Германия — 95 шт. Нидерланды — 40 шт. Молдова — 39 шт. Болгария — 33 шт. Грузия — 31 шт. ОАЭ — 28 шт. Румыния — 24 шт. Казахстан — 20 шт. Афганистан — 16 шт. Буркина-Фасо — 15 шт. Литва — 15 Венгрия — 14 шт. Иордания — 13 шт.

В списке привлекают внимание экзотические как для такого вида торговли страны: ОАЭ, Казахстан, Афганистан, Буркина-Фасо и Иордания.

Новые транспортные средства больше всего экспортировали в Румынию (27%, 112 шт.), Молдову (25,1%, 104 шт.) и Германию (16,9%, 70 шт.).

Самые популярные модели авто, экспортируемые из Украины

Самыми популярными моделями в экспорте подержанных транспортных средств в течение января-сентября 2022 года стали Renault Logan (22 шт.), DAF CF (18 шт.) и Renault Magnum (12 шт.).

Инфографика: eauto.org.ua

Экспортировали в основном новые легковушки, изготовленные не в Украине — то есть это фактически реэкспорт ранее ввезенных машин из-за границы.

В общем, по сравнению с импортом б/у транспортных средств, сегмент экспортных авто в десятки раз меньше, однако это также тренд: Украина не всегда является конечной точкой, где машина заканчивает свое существование.

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