Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут

Личные финансы
75
Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут
Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут
С января по сентябрь 2022 из Украины экспортировали 1877 транспортных средств. Большинство из них (41,3%, 775 шт.) были подержанными. Активнее всего в течение года из Украины вывозили автомобили в июле: 331 штуку.
Об этом пишут специалисты Института исследований авторынка.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua

Какие авто вывозят из Украины навсегда

Из общего количества экспортируемых транспортных средств больше всего легковушек: 337 шт. Также из Украины вывезли 50 седельных тягачей (все подержанные), 9 прицепов и 2 грузовых автомобиля.
Большинство транспортных средств было с двигателями внутреннего сгорания, электрических — всего 10.

Читайте также: Как работает шеринг документов в Дія

Основная часть экспортируемых подержанных автомобилей была изготовлена более 20 лет назад, то есть раньше 2002 года выпуска (43,9%, 268 шт.).
На втором месте по популярности транспортные средства изготовлены в 2019 году.

Куда экспортируют

Больше всего подержанных транспортных средств в 2022 году из Украины экспортировали в Польшу (172 штуки). На втором месте Нигерия (142 шт.), а на третьем — Германия (95 шт.):
  1. Польша — 172 шт.
  2. Нигерия — 142 шт.
  3. Германия — 95 шт.
  4. Нидерланды — 40 шт.
  5. Молдова — 39 шт.
  6. Болгария — 33 шт.
  7. Грузия — 31 шт.
  8. ОАЭ — 28 шт.
  9. Румыния — 24 шт.
  10. Казахстан — 20 шт.
  11. Афганистан — 16 шт.
  12. Буркина-Фасо — 15 шт.
  13. Литва — 15
  14. Венгрия — 14 шт.
  15. Иордания — 13 шт.
В списке привлекают внимание экзотические как для такого вида торговли страны: ОАЭ, Казахстан, Афганистан, Буркина-Фасо и Иордания.
Место для вашей рекламы
Новые транспортные средства больше всего экспортировали в Румынию (27%, 112 шт.), Молдову (25,1%, 104 шт.) и Германию (16,9%, 70 шт.).

Самые популярные модели авто, экспортируемые из Украины

Самыми популярными моделями в экспорте подержанных транспортных средств в течение января-сентября 2022 года стали Renault Logan (22 шт.), DAF CF (18 шт.) и Renault Magnum (12 шт.).
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Экспортировали в основном новые легковушки, изготовленные не в Украине — то есть это фактически реэкспорт ранее ввезенных машин из-за границы.
В общем, по сравнению с импортом б/у транспортных средств, сегмент экспортных авто в десятки раз меньше, однако это также тренд: Украина не всегда является конечной точкой, где машина заканчивает свое существование.

Сравнивайте цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.