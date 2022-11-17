Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут — Finance.ua

Экспорт авто из Украины: какие модели, сколько и куда везут
С января по сентябрь 2022 из Украины экспортировали 1877 транспортных средств. Большинство из них (41,3%, 775 шт.) были подержанными. Активнее всего в течение года из Украины вывозили автомобили в июле: 331 штуку.
Об этом пишут специалисты Института исследований авторынка.
Какие авто вывозят из Украины навсегда
Из общего количества экспортируемых транспортных средств больше всего легковушек: 337 шт. Также из Украины вывезли 50 седельных тягачей (все подержанные), 9 прицепов и 2 грузовых автомобиля.
Большинство транспортных средств было с двигателями внутреннего сгорания, электрических — всего 10.
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Основная часть экспортируемых подержанных автомобилей была изготовлена более 20 лет назад, то есть раньше 2002 года выпуска (43,9%, 268 шт.).
На втором месте по популярности транспортные средства изготовлены в 2019 году.
Куда экспортируют
Больше всего подержанных транспортных средств в 2022 году из Украины экспортировали в Польшу (172 штуки). На втором месте Нигерия (142 шт.), а на третьем — Германия (95 шт.):
- Польша — 172 шт.
- Нигерия — 142 шт.
- Германия — 95 шт.
- Нидерланды — 40 шт.
- Молдова — 39 шт.
- Болгария — 33 шт.
- Грузия — 31 шт.
- ОАЭ — 28 шт.
- Румыния — 24 шт.
- Казахстан — 20 шт.
- Афганистан — 16 шт.
- Буркина-Фасо — 15 шт.
- Литва — 15
- Венгрия — 14 шт.
- Иордания — 13 шт.
В списке привлекают внимание экзотические как для такого вида торговли страны: ОАЭ, Казахстан, Афганистан, Буркина-Фасо и Иордания.
Новые транспортные средства больше всего экспортировали в Румынию (27%, 112 шт.), Молдову (25,1%, 104 шт.) и Германию (16,9%, 70 шт.).
Самые популярные модели авто, экспортируемые из Украины
Самыми популярными моделями в экспорте подержанных транспортных средств в течение января-сентября 2022 года стали Renault Logan (22 шт.), DAF CF (18 шт.) и Renault Magnum (12 шт.).
Экспортировали в основном новые легковушки, изготовленные не в Украине — то есть это фактически реэкспорт ранее ввезенных машин из-за границы.
В общем, по сравнению с импортом б/у транспортных средств, сегмент экспортных авто в десятки раз меньше, однако это также тренд: Украина не всегда является конечной точкой, где машина заканчивает свое существование.
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