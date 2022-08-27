Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в сентябре — Finance.ua

Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в сентябре Сегодня 10:05 — Валюта

Эксперты не прогнозируют существенных изменений курса доллара в Украине в начале осени.

Об этом пишут Факты ICTV со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, безналичный курс сейчас зафиксирован НБУ, останется ли он на уровне 36,57 грн — зависит от регулятора.

«Он имеет сейчас природу преимущественно не столько экономическую, сколько природу ожиданий. Если не будет негативных сообщений, то гривна будет оставаться относительно стабильной к наличному курсу. Зависит от того, что будет делать Нацбанк с эмиссией», — отметил Кушнирук, добавив, что эмиссия порождает инфляцию, дополнительную гривну в обращении, что создает давление на курс.

Эксперт предположил, что если не будет негативных ожиданий и эмиссии, то курс на наличном рынке будет оставаться на том же уровне, что сейчас: около 40 грн за доллар. В противном случае курс и дальше будет расшатываться.

В свою очередь инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что давление на гривну будет сохраняться как в сентябре, так и до конца текущего года.

«Мы можем говорить, что в сентябре так же сохранится давление на национальную валюту. Скорее всего, в сентябре официальный курс останется неизменным, так же будет на уровне 36,6 грн/доллар. На каком уровне будет в тот момент курс черного рынка, угадать невозможно», — подчеркнул Фурса.

По прогнозу экономиста Алексея Куща, до конца года следует ожидать дальнейшую девальвацию гривны и соответственно падение курса.

«Думаю, что следует ожидать дальнейшую девальвацию. Насколько она будет глубокой, сейчас сложно говорить. Здесь очень много факторов, которые мы еще не видим и не можем учитывать», — отметил эксперт.

Прогнозы

Вернуться к «довоенному» курсу доллара (который был до 24 февраля 2022 года) — невозможно.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, курс валют ы крайне редко откатывается к старым показателям.

"На 2-3% может откатиться, а к уровню 28 грн/доллар — нет. Как он не откатился, когда было 8 грн/доллар, потом стало 25 грн/доллар, — отметил эксперт, добавив, что курс в определенный момент может резко повышаться, а затем немного дешеветь, но не до старых уровней.

Кушнирук предположил, что после войны уровень доходов украинцев в долларовом эквиваленте при стабильном курсе будет расти, что улучшит финансовую ситуацию для граждан.

В свою очередь экономист Алексей Кущ объясняет: прогнозировать послевоенный курс сейчас сложно, ведь сроки окончания войны неизвестны. При этом Кущ подтверждает: возвращения к довоенному курсу не будет.

«С учетом эмиссии, которая была сделана, напечатанных денег, ослабления нашей экономики, у нас уже не будет возможности вернуть курс гривны назад», — заявил экономист, добавив, что значительное снижение курса гривны может быть даже вредным для экономики Украины, в частности, для экспортной отрасли, для которой нужна такая «плановая» девальвация.

Справка Finance.ua:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, — ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

УНІАН По материалам:

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