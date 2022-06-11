Эксперты рассказали, каким авто оптимально владеть во время кризиса — Finance.ua
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Эксперты рассказали, каким авто оптимально владеть во время кризиса

Сегодня 19:33Технологии&Авто
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Из-за военного положения в Украине сильно возросла стоимость содержания и эксплуатации авто. В этой связи многие покупатели тщательно подходят к выбору будущего авто. Автоэксперты рассказали, какой автомобиль станет менее затратным с точки зрения технического обслуживания и оптимально подойдет для покупки в период дефицита горючего.
Лучшим выбором для покупки станут простые по конструкции транспортные средства, лишенные турбонагнетателей, роботизированной КПП и электронных помощников.
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Как известно, чем больше запчастей используется в автомобиле, тем чаще он требует ремонта. Это касается любого узла ТС — от двигателя, КПП и до компонентов, отвечающих за комфорт в поездке. Таким образом, отремонтировать машину упрощенной конструкции выйдет гораздо дешевле.
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Автоэксперты советуют покупать машины с атмосферным силовым агрегатом, укомплектованным МКПП или гидромеханической АКПП. Кроме того, при выборе авто обращайте внимание на популярные модели, которые эксплуатируют службы такси и крупные компании.
Что касается горючего, то в современных реалиях наилучшим решением будет автомобиль с ГБО, поскольку на АЗС нет лимита на заправку газом и пока что он есть в достаточном количестве.

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По материалам: MMR
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