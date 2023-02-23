Эксперты проанализировали, как в Украине изменился рынок долгосрочной аренды жилья — Finance.ua

Эксперты проанализировали, как в Украине изменился рынок долгосрочной аренды жилья Сегодня 08:01 — Недвижимость

Эксперты проанализировали, как в Украине изменился рынок долгосрочной аренды жилья

За последние 12 месяцев наибольший ассортимент квартир для аренды наблюдался с мая по июль.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

В мае на сайте зафиксировали 162 722 опубликованных объявления, в июне предложение достигло максимума — 188 376 свободных помещений, а в июле составило 163 432 объявления.

Наибольшее количество квартир в течение этих трех месяцев было в Киеве (168 188 квартир), Одессе (72 368) и Днепре (35 509). А вот на начало 2023 года на месте Днепра оказался Львов и замкнул тройку городов — лидеров по количеству объявлений.

Пиковые периоды среди арендаторов

Украинцы активно интересовались жильем для аренды в марте, когда волна внутренних миграций была самой большой. Тогда на объявления откликнулись 835 243 раз. Наиболее активно искали во Львове (236 755 отзывов), Ивано-Франковске (83 961) и Днепре (59 585).

Больше всего свободных квартир предлагали в Одессе (10 821 объявление), Киеве (9 592) и Днепре (8 595).

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Вторым пиковым периодом стал август (720 922 отклика на объявления), когда люди стали возвращаться в крупные города накануне начала школьного года и старта нового бизнес-сезона. Самый большой выбор наблюдался в Киеве (44 005 объявлений), Одессе (22 013) и Харькове (10 581).

Интерес арендаторов тоже сместился. Впервые лидером стала столица с показателем в 160 058 откликов на объявление. На предложения арендовать квартиры в Днепре откликнулись 86 466 раз, в Одессе — 80 603 раза. В то же время Львов занял четвертое место, количество откликов в августе составило всего 46 510.

Как менялась стоимость аренды

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве почти восстановилась до уровня марта 2022 года. Тогда медианная цена составила 9865 гривен. В августе снизилась до 8500 гривен, а уже в январе 2023 года составила 9300 гривен.

Двушки в столице тоже сдают дешевле, чем в прошлом году. В январе медианная цена составила 12 875 гривен тогда как в марте 2022 года средний ценник был 14 271 гривен.

Трехкомнатные квартиры подешевели еще больше: в среднем до 18 631 гривны за месяц в январе соответственно 22 484 гривен в марте.

В Днепре цены, наоборот, выросли. Так, медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в марте 2022 года составила 6 313 гривен. В августе цена подскочила до 8438 гривен. Однако уже в январе несколько стабилизировалась до 7063 гривен в месяц.

2-комнатные подорожали в среднем на 14%: с 8300 гривен в марте до 9469 гривен в январе 2023-го, а 3-комнатные квартиры — на 13%: с 10 063 гривен до 11 375 гривен в месяц.

Во Львове ситуация следующая: однокомнатные квартиры в марте сдавали в среднем за 10 769 гривен в месяц, а по состоянию на январь этого года медианная цена составила 13 693 гривны.

Двухкомнатные квартиры подорожали с 15 596 гривен до 17 310 гривен. А вот трешки, наоборот, несколько подешевели. Если в марте за такие квартиры просили в среднем 18 290 гривен, то в январе стоимость снизилась до 17 759 гривен.

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