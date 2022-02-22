Эксперты призывают сохранять спокойствие и не спешить ехать на заработки за границу — Finance.ua

Эксперты призывают сохранять спокойствие и не спешить ехать на заработки за границу

Вчера 21:03 — Личные финансы

Эксперты призывают украинцев сохранять спокойствие и не спешить ехать на заработки за границу.

Об этом говорится в сюжете «5 канала»

«Никаких внутренних предпосылок к каким-то кризисным явлениям нет. То есть мы должны понимать, что и механизмы, и ресурсы на сегодняшний день у украинского государства есть для того, чтобы не было ничего сногсшибательного», — убежден член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В свою очередь председатель Союза независимых журналистов Юрий Полищук призывает украинцев взвешенно относиться к информационному фону, который сейчас распространяется со всех сторон.

«На потребленной нами информации обычно не отображается ничего, никаких данных. Ни кем собрана, в какой образ, какое отношение эта информация имеет и как она раскроется в нашей жизни — мы ничего этого не получаем. Разница, что нам прогнозируют о событиях с экранов телевизоров и что происходит сейчас, — это может быть разницей между сезонным гриппом и пандемией конца света», — объясняет Полищук.

Прогнозы. При этом эксперты прогнозируют, что мобилизация помощи Украине со стороны европейских партнеров и мира даст очередной толчок для развития бизнеса в стране, а потому условия труда будут только улучшаться.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью