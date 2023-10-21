Эксперты подсчитали стоимость замены аккумулятора в электрокарах (инфографика) — Finance.ua

Эксперты подсчитали стоимость замены аккумулятора в электрокарах (инфографика) 21.10.2023, 02:09 — Технологии&Авто

Эксперты подсчитали стоимость замены аккумулятора в электрокарах (инфографика)

Аккумуляторные батареи являются самым важным компонентом электромобиля, а также самым дорогим. Компания Visual Capitalist использовала данные Benchmark Minerals Intelligence, чтобы определить, во сколько обойдется сменный аккумуляторный блок для шести имеющихся и будущих электромобилей.

Стоимость нового литий-ионного аккумуляторного блока в будущем Ram 1500 REV 2025 может достигать 25 853 долларов, что делает его почти таким же дорогим, как и новый автомобиль Toyota Prius 2024 года.

Аккумулятор Ram 1500 REV с огромной емкостью 229 кВтч и никель-кобальт-марганцевым аккумулятором (NCM) с элементами от LG Energy Solution стал самым дорогим в сравнении. По оценкам, только аккумуляторная батарея составляет около 32% от стоимости всего автомобиля.

Следующим по стоимости стал аккумуляторный блок Cadillac Escalade IQ 2025 года выпуска, емкость которого составляет 200 кВт•ч. Аккумулятор роскошного полноразмерного электрического внедорожника стоимостью 22 540 долларов США, в котором также используются элементы LG Energy Solution, но с химическим составом никель-кобальт-марганец-алюминий (NCMA), составляет 17% от общей стоимости автомобиля.

На другом конце спектра находится Ford Mustang Mach-E 2023 с самым дешевым аккумулятором в этом исследовании, который оценивается в 6895 долларов. На аккумулятор мощностью 70 кВтч с литий-железо-фосфатом (LFP) и элементами LG Energy Solution приходится 16% общей стоимости автомобиля.

Другими транспортными средствами, включенными в сравнение, являются Tesla Model S 2023, Rivian Amazon EDV 2022 и Volkswagen ID.4 2023. За исключением построенного в Мексике Ford Mustang Mach-E, остальные электромобили производятся в США.

Самым дорогим химическим составом аккумуляторов является оксид лития, никеля, кобальта и алюминия (NCA), средняя цена которого составляет 120,3 доллара за кВт•ч. Кобальт-оксид-марганец (NCM) элементы более дешевые — 112,7 доллара за кВт•ч. Литий-железо-фосфатные батареи (LFP) дешевле производить, чем варианты на основе кобальта и никеля, их средняя цена составляет 98,5 долларов за кВт•ч.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.