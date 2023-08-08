Эксперты подсчитали, сколько принесет Украине разблокировка морпортов — Finance.ua

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Эксперты подсчитали, сколько принесет Украине разблокировка морпортов

Казна и Политика
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Разблокировка украинских морских портов, которые пока не могут работать из-за выхода россии из «зернового соглашения», и, как следствие, полноценное возобновление украинского экспорта морскими путями принесет в украинскую экономику 18−20 млрд дол.
Такую оценку дал руководитель Центра политического анализа, эксперт по международной экономике Владимир Головко в программе «Украинские порты в блокаде» на YouТube-канале УНИАН.
«По предварительным подсчетам, в целом разблокировка морских портов может дать до 18−20 миллиардов долларов для экономики нашего государства», — сказал он.
Головко отметил, что блокирование морских портов истощает национальную экономику.
«Без возобновления нормальной полноценной работы портов у нас есть проблемы с финансированием сопротивления российской агрессии. Ведь налоги, которые собираются в стране, и расходы на оборону — в дефиците. И пока из местных бюджетов перебрасываются средства, но это не может продолжаться бесконечно. Нам нужно, чтобы бизнес работал», — подчеркнул эксперт
Головко напомнил, что до полномасштабного вторжения россии основным украинским товаром, экспортированным по морю, кроме зерна, были железная руда и сталь. Одним из основных импортеров продукции горно-металлургического комплекса был Китай, поэтому, по мнению эксперта, страна должна быть вовлечена в процесс разблокирования украинских морских портов.
Как сообщал УНИАН, 17 июля россия окончательно вышла из «зернового соглашения», заявив, что отныне корабли, которые будут появляться в Черном море, будут считаться перевозящими военные грузы.
Также после прекращения действия «зернового договора» российские военные приступили к ракетным и дроновым ударам по портовой инфраструктуре Украины и зерновым хранилищам. Это привело к значительным разрушениям и уничтожению крупных объемов агропродукции.
Из-за остановки работы «зернового коридора» Украине в июле удалось экспортировать агропродукции почти на треть меньше, чем в июне, — всего 3,7 млн ​​тонн.
По результатам 2022 года экспорт горно-металлургической продукции из Украины уменьшился на 45% - до 23,98 млн тонн. В денежном выражении показатель упал на 57,8% - до 2,91 млрд дол.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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