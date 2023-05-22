Эксперты подсчитали, какую часть материалов для послевоенного восстановления могут произвести украинские компании — Finance.ua

Эксперты подсчитали, какую часть материалов для послевоенного восстановления могут произвести украинские компании
В Украине у отечественных компаний достаточно мощностей, чтобы изготовить почти 90% строительных материалов, необходимых для восстановления страны.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами общественной организации «Институт международных экономических исследований» и государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза», сообщает проект USAID «Экономическая поддержка Украины», при содействии которого провели исследование.
Специалисты, изучавшие производственные мощности украинских заводов строительных материалов в военное время, выяснили, что около 15% этих предприятий были повреждены или разрушены, но этот сектор сохраняет высокие производственные мощности широкого спектра строительных материалов и может обеспечить до 90% необходимых материалов.
Производство необходимых материалов в Украине положительно отразится на экономике. В частности, предполагается, что будет сохранено около 100 тыс. рабочих мест, сгенерировано $5,6 млрд заработной платы и $4,4 млрд налоговых поступлений.
Учитывая цены на стройматериалы украинского производства, общая стоимость восстановления будет ниже, говорят эксперты.
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Результаты исследования демонстрируют, что практически уничтожено производство листового стекла или оборудования для электрораспределительных щитов. «Новые мощности в Украине могут уменьшить стоимость этого оборудования и материалов для использования на внутреннем рынке», — резюмируют в USAID.
В то же время эксперты обозначили основные барьеры: признаны высокие военные риски, невозможность получить кредиты, отсутствие понимания рынка на длительную перспективу, высокая стоимость подключения к энергосетям.
Борітеся— поборемо! Слава Україні!
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