Эксперты подсчитали, какую часть материалов для послевоенного восстановления могут произвести украинские компании — Finance.ua

Эксперты подсчитали, какую часть материалов для послевоенного восстановления могут произвести украинские компании Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Эксперты подсчитали, какую часть материалов для послевоенного восстановления могут произвести украинские компании

В Украине у отечественных компаний достаточно мощностей, чтобы изготовить почти 90% строительных материалов, необходимых для восстановления страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами общественной организации «Институт международных экономических исследований» и государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза», сообщает проект USAID «Экономическая поддержка Украины», при содействии которого провели исследование.

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Специалисты, изучавшие производственные мощности украинских заводов строительных материалов в военное время, выяснили, что около 15% этих предприятий были повреждены или разрушены, но этот сектор сохраняет высокие производственные мощности широкого спектра строительных материалов и может обеспечить до 90% необходимых материалов.

Производство необходимых материалов в Украине положительно отразится на экономике. В частности, предполагается, что будет сохранено около 100 тыс. рабочих мест, сгенерировано $5,6 млрд заработной платы и $4,4 млрд налоговых поступлений.

Учитывая цены на стройматериалы украинского производства, общая стоимость восстановления будет ниже, говорят эксперты.

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Результаты исследования демонстрируют, что практически уничтожено производство листового стекла или оборудования для электрораспределительных щитов. «Новые мощности в Украине могут уменьшить стоимость этого оборудования и материалов для использования на внутреннем рынке», — резюмируют в USAID.

В то же время эксперты обозначили основные барьеры: признаны высокие военные риски, невозможность получить кредиты, отсутствие понимания рынка на длительную перспективу, высокая стоимость подключения к энергосетям.

Борітеся— поборемо! Слава Україні!

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